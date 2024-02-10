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蔡總統新北發福袋人氣旺 竹林山觀音寺人潮擠爆

2024/2/10 17:00（2/10 17:11 更新）
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總統蔡英文（前右）10日到新北市竹林山觀音寺參香祈福，並發送龍年新春福袋向民眾賀年。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年2月10日
總統蔡英文（前右）10日到新北市竹林山觀音寺參香祈福，並發送龍年新春福袋向民眾賀年。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年2月10日
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（中央社記者黃旭昇新北10日電）總統蔡英文大年初一到新北市林口竹林山觀音寺祈福，發2000個總統府福袋，人潮擠爆現場。民眾高喊「我愛妳」，還有民眾攜帶寵物一起領紅包，蔡總統也親切地向毛小孩打招呼。

竹林山觀音寺早在7日就在臉書（Facebook）公告，蔡總統今天將到廟前廣場發送平安福袋；下午廟前擠滿了向總統祝福、索取福袋的民眾，排隊的紅繩繞了一圈又一圈。

竹林山觀音寺今天本來就湧入許多大年初一上香祈福的民眾，有民眾聽到蔡總統要來發紅包，也跟著排隊沾沾喜氣。廟方說，這次約發放2000個總統府福袋。

蔡總統抵達後，先到正殿參香祈福，再發放福袋。這是蔡總統最後一次以總統身分發送福袋，不過，蔡總統並未致詞也未接受訪問，僅與民眾親切互動。

排隊等候領取福袋的民眾，依序前進，當領取紅包時，也向總統賀年，還有阿嬤想擁抱總統；有民眾開心喊出「我愛妳」，讓蔡總統臉上都是笑容，蔡總統也對與主人一起到來的貓貓、狗狗們打招呼。（編輯：郭諭儒）1130210

農曆大年初一，新北市竹林山觀音寺10日湧入不少前來上香祈福的民眾，總統蔡英文也到場發送龍年新春福袋，廟前廣場擠滿人潮。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年2月10日
農曆大年初一，新北市竹林山觀音寺10日湧入不少前來上香祈福的民眾，總統蔡英文也到場發送龍年新春福袋，廟前廣場擠滿人潮。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年2月10日
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