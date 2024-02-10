總統春節慰勉 感謝軍警為國辛勞

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（中央社記者王承中台北10日電）總統蔡英文今天前往台北市中正一分局、台北市中正二分局、福西營區憲兵裝步239營進行春節慰勉，並頒發加菜金。蔡總統表示，今天是大年初一，祝福大家新年快樂，也感謝大家在崗位上的辛勞。

今天是農曆大年初一，總統蔡英文上午先後前往台北市中正一分局、台北市中正二分局、福西營區憲兵裝步239營頒發加菜金並獻上新年祝福，慰勉警察人員及國軍弟兄姊妹辛勞。隨後至台北市覺修宮、新北市竹林山觀音寺及桃園市中壢仁海宮祈福參香，並發送龍年新春福袋向民眾賀年。

總統府發布新聞稿指出，蔡總統於「福西營區憲兵裝步239營」致詞時表示，今天是大年初一，除了祝福國軍弟兄姊妹新年快樂，也感謝大家在崗位上的辛勞。

蔡總統指出，憲兵部隊是軍中紀律的標竿。239營更是憲兵唯一的裝甲部隊，肩負著衛戍中樞的重責大任。無論是每年的漢光演習，或是在台北市的災防搶救，以及維安特種勤務，都有239營官兵的身影。

蔡總統表示，雖然239營的任務很繁雜辛苦，但國軍弟兄姊妹總是兢兢業業，以迅速的應處能力完成各項任務，更在去年獲選國軍模範團體，非常不簡單。她期許大家未來繼續堅持精實勤訓，展現239營的堅韌戰力。

最後，蔡總統再次感謝239營弟兄姊妹堅守崗位，守護首都的安全。過年這幾天受到冷氣團影響，氣溫較低，她也請大家注意保暖，「大家辛苦了」。

總統府指出，包括國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、總統府副秘書長張惇涵、國安會副秘書長陳文政、內政部次長花敬群、警政署長黃明昭等分別陪同總統出席今天上午慰勉行程。

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隨後，蔡總統前往台北市覺修宮、新北市竹林山觀音寺及桃園市中壢仁海宮祈福參香，祝願台灣風調雨順、國泰民安，並親自發送龍年新春福袋向民眾賀年，祝福民眾新年快樂，現場排隊領取福袋人潮絡繹不絕，充滿歡樂的年節氣氛。

蔡總統致詞時表示，過去幾年雖然台灣面對許多困難及挑戰，但是全體民眾團結一致，關關難過關關過，她要感謝大家對政府的支持及對台灣的愛護，並祝福民眾在新的一年幸福愉快。（編輯：林興盟）1130210