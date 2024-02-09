賴清德蕭美琴賀年花絮曝光 貓派狗派都顧及

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（中央社記者賴于榛台北9日電）正副總統當選人賴清德、蕭美琴今天釋出賀年定裝照及拍攝花絮，2人拍攝過程笑容滿面，除拿著總統府「萬物興龍」春聯合影，配合貓派、狗派形象，賴蕭也與「旺喵斗方」以及民間團體的汪喵春聯合影。

春節應景，賴清德、蕭美琴最新賀年定裝照，賴清德身著深藍色西裝，繫帶有紅白圖案的深藍色領帶，蕭美琴則穿黑色連身裙，搭配大紅色西裝外套。

賴清德、蕭美琴合影除拿「萬物興龍、福氣龍來」手板與總統府「萬物興龍」春聯，配合貓派、狗派形象，2人也拿了以競選期間「Q版貓狗胸章」做延伸的「旺喵斗方」，除喜氣外也增添可愛；另外，拍攝現場也準備民間團體推出的春節小物，像是「毛孩的彩虹天堂」推出寵物對聯，上聯寫著「財貓雙全妙妙喵」，下聯則是「汪事如意有狗讚」，讓蕭美琴直呼很有創意。

除合照外，賴清德也單獨拍攝搭配紅色圍巾拱手拜年、手持紅包及春聯的照片，攝影師誇讚「選完笑容都很好，是總統的笑容」，賴清德則笑意滿面回應，「不是很好而已，是特別好」。

而由於2月14日西洋情人節將至，賴清德、蕭美琴也拍攝手持紅玫瑰、白玫瑰及紅色愛心的照片。蕭美琴拍攝時詢問「白玫瑰是什麼意思？」，現場回說是因為3月14日白色情人節，她則露出一臉無奈又不失禮貌的笑容。（編輯：張若瑤）1130209