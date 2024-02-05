感恩列車到東部 賴清德：選舉結束但台灣隊沒解散

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（中央社記者李先鳳花蓮縣5日電）總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴感恩列車來到東部，上午在台東、下午到花蓮，賴清德表示，選舉雖然結束，但台灣隊沒有解散，繼續努力集結大家的力量讓台灣更好。

賴清德表示，帶著感恩的心與大家致謝，蕭美琴確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）剛康復，如期來東部參加感恩活動；這場選舉相當不容易，面對2026年地方大選，未來經營把握3個要點，包括時間要早、深入基層及提早招募人才，並希望黨公職人員好好經營地方。

蕭美琴則說，日前染疫休兵1週，因手長皰疹沒辦法跟大家握手、擁抱。但對花蓮有濃厚情感，從美國回台灣投入選戰，首場造勢活動就在花蓮，最後1場謝票活動也是花蓮，表達最深的感謝。

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蕭美琴說，從台東一路北上，看到許多過去曾經努力走過的路，包括台9線拓寬、花東鐵路電氣化、雙軌化都在施工中，看到自己當年踏實、務實努力的成果正一步步實現，心中充滿感恩。

蕭美琴指出，花蓮是艱困選區，是其他縣市無法理解的特殊環境，須拚搏、經營基層，想要努力突破，但面臨各種困境實在不容易，感謝鄉親一路支持、不離不棄，希望政治工作要一代代傳承下去，民進黨要給予下個世代好的參選機會。（編輯：郭諭儒）1130205