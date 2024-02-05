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首頁 / 政治

媒體人指8位數利益爭立院龍頭 民進黨提告求償百萬

2024/2/5 20:50
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（中央社記者葉素萍台北5日電）媒體人黃揚明日前表示，有綠營人士在立院龍頭選前對特定藍委開出8位數以上的利益條件，期待特定藍委能鬆動立場。民進黨今天說，這純屬子虛烏有，提告追究其法律責任，求償新台幣100萬元，勝訴後將由黨捐作公益使用。

民進黨晚間透過聲明表示，黃揚明於政論節目上散播「民進黨開出8位數字利益，爭奪立院龍頭」等謠言，相關情事經了解，純屬子虛烏有。

民進黨說，黃揚明未盡合理查證義務，後續引發其他政論名嘴引述該言論，嚴重傷害民進黨名譽。民進黨今天提告追究其法律責任，求償新台幣100萬元，勝訴後將由黨捐作公益使用。

對此，黃揚明晚間在臉書回應指出，能成為民進黨主席賴清德當選總統後，第一位民進黨主動提告的媒體人，深感榮幸。他說，採訪所知內容比所說的還多，絕非如民進黨聲明所言「未盡合理查證義務」，相關佐證會在法庭上提出。

他指出，民進黨提出的求償金額100萬元，對一個初入社會的菜鳥記者，不吃不喝都要2年多才可能賺得到，此舉若意圖使媒體記者噤聲，有絕對威嚇效果。

黃揚明說，仍會持續站在監督執政者的崗位上，寧鳴而死，不默而生。（編輯：林興盟）1130205

#立院
#民進黨
#黃揚明
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