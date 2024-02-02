新竹感恩餐會 賴清德：在竹市拿最高票感謝肯定

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（中央社記者郭宣彣新竹市2日電）總統當選人賴清德今天出席新竹市感恩謝票餐會時表示，民眾黨總統候選人柯文哲出身新竹市，但在新竹市民支持下，他在新竹市獲得最高票，再次謝謝新竹市民的肯定。

賴清德今天上午出席新竹市感恩謝票餐會，他致詞指出，感謝新竹市的支持者，未來他會持續往正確的道路邁進，也會與在地議員合作，持續建設新竹市。

他表示，這次當選總統可領約新台幣1億6000多萬元的選舉補助款，他將全數捐出分3部分使用，除公益與回捐給黨中央外，也會作為照顧資深黨員及年輕黨員的培訓使用，盼能強化民進黨的基層實力。

賴清德指出，副總統當選人蕭美琴因確診今天無法出席餐會，但對市民的感謝是一樣的，台灣隊沒有解散，現在他是隊長，蕭美琴副隊長，一定會繼續打拚，建設台灣及帶領台灣走對的路。

隨後賴清德出席新竹縣感恩餐會，他致詞表示，民進黨新竹縣提名2名立委候選人詹紀緹、曾聖凱雖未能當選，但也看見竹縣的改變，未來民進黨會繼續培訓人才為台灣服務。

賴清德指出，其實失敗其實也是成功的一部分，詹紀緹、曾聖凱願意在新竹縣上陣就已象徵成功，只要理想不變，志氣仍在，未來一定可以獲得民眾支持與肯定。（編輯：戴光育）1130202