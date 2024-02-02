傳台北燈節中國來台官員降級 蔣萬安：依慣例辦理

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（中央社記者陳怡璇台北2日電）傳出台北燈節因民進黨主席賴清德當選總統，中國大陸決定降級派員來參加。台北市長蔣萬安說，都依照相關規定及慣例辦理，歡迎各界一起共襄盛舉台北燈節。

蔣萬安今天出席貓空纜車新春換新裝記者會，接受媒體聯訪時被問及台北燈節議題。傳出因賴清德當選總統，兩岸不確定性增加，中國大陸決定降級，將派來的人由上海台辦副主任降為處長，北市是否接獲消息。

蔣萬安說，依照慣例上海也會展示燈飾，都依照相關規定跟程序，若對方提出申請也會報陸委會審查。媒體追問是否希望來台官員層級提高，蔣萬安重申都尊重，依照過去慣例辦理，歡迎各界一起參加台北燈節。

另外，媒體追問總預算已三讀通過，但其中有近新台幣80億元賠償金是前朝柯文哲留下，是否造成負擔。蔣萬安首先感謝議會對預算的支持，並表示一貫態度就是面對並解決問題，負擔當然有點重，但一定依照議會決議在預算範圍內全力執行。

此外，媒體追問，有民眾指出員警在慰問守望相助巡守員時違規停車。蔣萬安允諾會去調查，若違規就依法辦理。

對此，台北市警察局松山分局發布訊息指出，此事是在1月31日下午，因東社派出所協助發放節安工作里辦公處守望相助巡守員慰問品，在不影響周邊車流情況，把巡邏警車暫時停放外側車道執行公務。

松山警分局表示，針對員警執行公務停放車輛方式，將持續要求各單位確實依相關規定找妥適位置停放警車，確保民眾用路權益。（編輯：李錫璋）1130202