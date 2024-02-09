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數位專題／不拜月老、財神爺 台南這間小廟為何自帶觀光人流？
首頁 / 政治

賴清德萬里金山參香發福袋 簽名自拍來者不拒

2024/2/9 13:13
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（中央社記者賴于榛台北9日電）今天是除夕，總統當選人賴清德到新北市金山承天宮、萬里野柳仁和宮參拜，並現場發放一元福袋，對於民眾要求簽名或是自拍都來者不拒。

賴清德日前公布春節初一到初五，全台各地廟宇參香並發放一元福袋的公開行程，初一首站從新北市萬里昭靈宮出發，預計5天走訪全台各地29家廟宇。

雖然沒有公開行程，不過除夕一早，賴清德就赴金山承天宮參拜，並在參拜後於廟前發放福袋，並與民眾寒暄、祝賀新年，對於民眾要求自拍、在外套上簽名等也來者不拒。賴清德說，到承天宮參拜是祖父開始的慣例，已經是代代相傳。隨後，賴清德則赴萬里野柳仁和宮參香。

賴清德午間透過臉書影片指出，感謝所有台灣隊友支持，讓他們守住民主、贏得勝利，未來他將組成有效率、有能力的一流團隊，帶領國家繼續走對的路，讓台灣在自由民主的大道上持續和平與繁榮，大步向前，也祝福民眾「萬物興龍、福氣龍來、新年快樂」。

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另外，賴清德昨天也與副總統當選人蕭美琴在臉書傳授過年溝通教戰守則，像是長輩若想關心晚輩，建議從分享日常開始，聊聊近日觀賞的影集或吃到的美食，再問問對方是否也有類似經驗；晚輩如果被問到尷尬話題，則可巧妙地換個角度回應，比如說「這有點難回答，但我跟你說，最近發生了⋯⋯」，改分享家庭趣事或可愛寵物。

賴清德也說，春節恰巧在大選後，提到政治可能讓氛圍變得微妙，不過不用緊張，可以多多強調彼此的共同點，例如「不管你支持誰，我們還是一家人」，既能化解尷尬、避免爭論，也能讓團聚的氛圍更加和諧。（編輯：林淑媛）1130209

#賴清德
#蕭美琴
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