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賴清德除夕返鄉參香 民眾排隊領福袋

2024/2/9 14:40（2/9 14:51 更新）
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民進黨主席賴清德（前左3）9日除夕前往新北市金山區承天宮參香祈福，與廟方人員等人在廟前合影留念。（新北市議員張錦豪提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年2月9日
民進黨主席賴清德（前左3）9日除夕前往新北市金山區承天宮參香祈福，與廟方人員等人在廟前合影留念。（新北市議員張錦豪提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年2月9日
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（中央社記者黃旭昇新北9日電）民進黨主席、總統當選人賴清德今天前往新北市金山區承天宮、金包里慈護宮及萬里區野柳仁和宮參香祈福，並發福袋給鄉親，民眾排隊領取時問候「總統好」，還拿帽子請他簽名。

賴清德上午前往金山區承天宮祈福，在民進黨新北市議員張錦豪陪同下，先進入廟中參香，隨後在廟前發送1元福袋，祝福大家新春愉快。發完福袋後，賴清德與廟方晤談約半小時。

賴清德接受媒體訪問時，被問及這間廟宇對他的意義。他表示，從小開始，每年除夕都會到承天宮參拜，祈求平安。從他的祖父、他的父親一直承傳到他這一代，代代相傳。

隨後，賴清德到金山區金包里慈護宮媽祖廟、故鄉萬里區野柳仁和宮參拜，受到不少鄉親熱烈歡迎。發送福袋時，有賴清德的同學來領紅包，讓他相當驚喜。

不少支持者拿出帽子及報紙等各種小物索取簽名，或要求合照。賴清德看到鄉親帶著孩童領紅包時，與孩童親切互動，並且叮嚀天冷要保暖。

張錦豪表示，金山承天宮從賴清德祖父開始，就是賴家的信仰，不管賴清德擔任什麼職位，每年除夕必定回到金山承天宮拜拜，祈求國泰民安，賴清德就是這麼溫暖的人。

今天是除夕，媒體詢問賴清德晚上是否會回家吃年夜飯，他回應「會啊。」被問到今天沒有穿紅色衣服，賴清德笑說，因為北海岸比較冷。媒體追問旅行業者揚言520上街抗議，賴清德則並未回應。（編輯：管中維）1130209

副總統賴清德（前右3）9日前往新北市金山承天宮參香祈福，並在廟前發放小紅包，祝福民眾新年快樂。（謝輝基提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年2月9日
副總統賴清德（前右3）9日前往新北市金山承天宮參香祈福，並在廟前發放小紅包，祝福民眾新年快樂。（謝輝基提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年2月9日
農曆除夕，副總統賴清德（右3）9日前往新北市金山區金包里慈護宮參香祈福，隨後也發放小紅包給鄉親朋友，祝福春節愉快。（謝輝基提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年2月9日
農曆除夕，副總統賴清德（右3）9日前往新北市金山區金包里慈護宮參香祈福，隨後也發放小紅包給鄉親朋友，祝福春節愉快。（謝輝基提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年2月9日
副總統賴清德（前中）9日前往新北金山區金包里慈護宮參香祈福後，在廟前發放福袋，祝福鄉親新春平安。（謝輝基提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年2月9日
副總統賴清德（前中）9日前往新北金山區金包里慈護宮參香祈福後，在廟前發放福袋，祝福鄉親新春平安。（謝輝基提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年2月9日
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