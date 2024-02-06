泡麵市場農曆春節掀新戰局 統一推龍造型包裝搶話題

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（中央社記者何秀玲台北6日電）台灣泡麵市場規模達百億元，預料再掀戰局，味王、金車與統一積極布局通路並創造話題，前2者強化超市與超商銷售管道，統一則是搭上金龍年應景題材，針對旗下高價泡麵滿漢御品與滿漢大餐升級版Gold推出龍造型包裝，盼龍年衝好成績。

台灣速食麵市場一年約有新台幣140億元商機，並有4大天王號稱包括統一肉燥麵、統一轉投資維力炸醬麵、味丹的味味A排骨雞麵、味王原汁牛肉湯麵，其中又以統一市占率最高，超過5成。

統一為了提升泡麵價值，2016年推出「滿漢御品」，定價248元，為旗下泡麵品牌價格天花板，被視為高價泡麵；2018年起與故宮進行聯名合作，每款春節限量版皆以故宮院藏的「龍」國寶作為主角，融入包裝設計，將牛肉麵與國寶結合，推出至今已賣出逾13萬組，今年再推系列龍意象禮盒，搶攻送禮市場，有機會賣出好成績。

統一另一款主打真實肉塊料理包的「滿漢大餐」，也是統一泡麵長銷品，旗下主打升級版「Gold系列」，價格89元，比滿漢大餐59元高，推出金色龍紋圖騰包裝，同樣希望龍年衝出亮眼業績。

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不讓統一泡麵專美於前，味王看好泡麵有穩定營收，睽違3年並於去年推出桶麵「大食客」，藉此強化超商通路，要讓業績倍數成長。無獨有偶，金車2023年也宣布重返泡麵市場，睽違30年後杯麵「漢寶」再度回歸，因看好疫後食品習慣改變，今年也要搶每年皆有成長的速食麵商機。

另外，統一集團董事長羅智先正實踐亞洲大平台的貿易和商品流通理念，2022年2月起，開始在韓國銷售滿漢大餐，一碗4800韓元（約新台幣116.7元），主要看好韓國泡麵市場比日本更大，雖需面對韓國最大速食麵品牌農心食品的「辛拉麵」的競爭，不過羅智先仍期望推廣讓更多韓國民眾認識此品牌。（編輯：潘羿菁）1130206