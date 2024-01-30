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統一打造亞洲流通大平台 擬吃下韓國熊津全數股權

2024/1/30 08:41（1/30 08:54 更新）
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圖為熊津食品總經理李芷浩（左）及統一企業發言人凃忠正（右）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張良知台北30日電）統一企業董事會通過授權，擬透過持股100%子公司凱友投資向持有韓國熊津食品（Woongjin Foods Co., Ltd.）20.68%股權的股東提出股權收購要約，將持股提升至100%；若收購成功，將有助進一步提升認列轉投資營收及獲利。

統一集團在多角化經營策略下，統一之前已經持有韓國熊津食品79.32%股權，統一集團董事長羅智先以「打造亞洲流通生活大平台」為大戰略，疫情後加速串連亞洲各據點，擬進一步提高對熊津食品的股權。

統一企業以食品業起家，集團採行「多角化」經營策略，跨足通路、生技醫藥、美妝、百貨、物流等，穩居台灣食品業龍頭地位。統一日前完成併購台灣家樂福，進一步鞏固在台灣零售業龍頭寶座，營業額直接跳升「坐五望六」，朝下個目標年營收新台幣7000億元邁進。

除了事業體多角化發展，統一企業在1992年開始拓展海外市場，統一速食麵進軍中國在北京生產上市，開啟中國市場布局，接著與日廠合作，並將事業版圖延伸至東南亞市場。

統一集團在2013年完成世代交棒，羅智先正式從創辦人高清愿手中接下董事長職位，在製造、通路基礎下，帶領統一集團轉型，朝向生活產業發展。

統一企業自1992年成立統一中控公司，踏出全球化的第一步，營收穩健成長。除了大陸市場，統一陸續於亞太新興地區投入，經營當地市場，並結合泰國、越南、菲律賓、馬來西亞等地的統一營運中心及生產基地，構建東南亞區域營銷網路。

統一在越南已發展畜水產飼料、麵粉、速食麵及飲料事業；菲律賓設有速食麵廠，並配合集團企業所投資經營的菲律賓7-11，充分發揮整體綜效；在泰國有飲料公司生產果蔬汁、果汁及茶飲料。

除了早年深耕的中國、東南亞市場外，統一企業近年來積極搶進東北亞市場。2019年透過併購插旗韓國市場，被羅智先視為亞洲布局重要的一塊拼圖。

統一將憑藉著熊津食品已建立的品牌、通路優勢，進一步布局東北亞市場，盼從「新產品、新事業、新通路、新市場」4個面向，打造「亞洲流通生活平台」，讓各地的產品達到貨暢其流、物通天下，推動營運綜效極大化。（編輯：楊凱翔）1130130

#羅智先
#亞洲
#統一集團
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