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統一集團認購Yahoo台灣公司債 擬擴大電商版圖

2024/2/2 17:44
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（中央社記者何秀玲台北2日電）統一集團今天宣布投資Yahoo（雅虎）台灣電商業務，將先認購Yahoo台灣發行2500萬美元可轉換公司債。統一表示，本次純為財務投資，與股權無關，但不排除未來與Yahoo台灣在電商有進一步商業合作，以提升電商競爭力。

統一代子公司開曼統一控股有限公司（Cayman President Holdings Ltd.）今天公告，認購雅虎資訊股份有限公司發行可轉債，認購總金額2500萬美元。統一表示，先前就與雅虎有業務合作關係，集團各品牌商品就在該電商販售多年，現在認購公司債為延續性合作，與股權無關。

統一集團董事長羅智先去年11月出席耶誕點燈時曾表示，統一會在電商方面持續布局，並由他親自督軍，因牽涉範圍太廣，他對電商仍在學習，細看國際電商各有門道。此次購買認購Yahoo台灣公司債，也讓外界認為統一將在電商方面著力更深。

統一表示，Yahoo台灣過去20多年在電商發展擁有人才、有價值數據洞察與多年數位經驗，藉由本次募資，Yahoo台灣將運用其數位營運優勢及研發能量，為在地消費者提供更迅速物流服務。除了為電商業務帶來更多成長動能之外，也為下一階段奠定基礎。

統一集團近年朝建構「亞洲流通生活平台」願景邁進，為實現此一目標，統一集團運用全台線上線下的零售通路整合，及全台45個物流中心後勤體系，作為此策略具體展現。

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目前統一電商布局，有主打書籍和生活雜貨的博客來，是網路書店第一大，目前營收近80億元；統一超去年3月推出「iOPEN Mall」，為首家本土企業自創購物商城，拚比蝦皮店到店更快到貨。

另外，統一生機旗下電商聖德科斯購物網，主打生機食品，販售生鮮肉品、海鮮及蔬菜水果。統一集團旗下的美妝連鎖通路康是美，也有電商康是美官方網購eShop。（編輯：林淑媛）1130202

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