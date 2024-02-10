更多編輯台推薦新聞：
日本旅遊怎麼換日圓最划算？刷卡領現鈔有手續費嗎？QA一次看
生活

日本旅遊怎麼換日圓最划算？刷卡領現鈔有手續費嗎？QA一次看

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

罕見姓氏背後有故事 祖先躲避株連九族改諧音、乾隆賜姓平埔族
生活

罕見姓氏背後有故事 祖先躲避株連九族改諧音、乾隆賜姓平埔族

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
高雄新上國小食農教育10年 窗台變菜圃、學生成立校內產銷公司
首頁 / 政治

蕭美琴彰化和美發福袋 憶兒時過年常回來

2024/2/10 12:26（2/10 12:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨副總統當選人蕭美琴（前右）10日到彰化縣和美鎮發放新春福袋，並與民眾合影，展現親和力。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 113年2月10日
民進黨副總統當選人蕭美琴（前右）10日到彰化縣和美鎮發放新春福袋，並與民眾合影，展現親和力。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 113年2月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽彰化縣10日電）民進黨副總統當選人蕭美琴今天到彰化縣和美鎮發新春福袋給民眾，吸引數百人排隊，蕭美琴展現親和力與居民合影。她致詞表示，和美鎮一直是她兒時記憶，長輩過年常帶她回來。

蕭美琴上午到和美鎮順安宮蕭府王爺致意，並發送新春福袋給民眾，吸引數百人排隊領取，現場安排在地蕭厝庄親友分批與蕭美琴合影留念；來自鹿港鎮頂番婆一名男子上午7時到場排第1順位，他說：「很開心彰化縣首次出了一名女性副總統」，當然要來領福袋。

蕭美琴致詞表示，透過民進黨立法委員陳秀寳、前彰化縣議員蕭文雄等人安排，今天大年初一來彰化和美，她選前也答應若順利當選，一定再來和美向大家表達感謝，彰化和美一直是她兒時記憶，過年常回來，很開心今天與和美鄉親相互拜年，盼台灣、彰化更好。

根據第16任總統副總統選舉選舉公報，蕭美琴出生地日本；蕭文雄接受中央社記者訪問表示，蕭美琴阿公就是他的叔公，是彰化和美居民，蕭美琴父親曾告訴蕭美琴要回來和美鎮蕭厝庄尋根，因此，蕭美琴多年前赴任駐美代表前，曾透過他安排回來拜訪親友。

蕭文雄說，蕭美琴的阿公是「這裡的人」，因此蕭美琴小時候常回彰化和美，很開心蕭美琴大年初一回故居，蕭美琴在彰化和美的親戚真的很多，他一一邀請出席，蕭美琴舅公、姨婆、姑媽、叔叔等親友共百人到場與蕭美琴合影留念，大家都很高興。（編輯：郭諭儒）1130210

民進黨副總統當選人蕭美琴（前排中）10日到彰化縣和美鎮發放新春福袋，並與在地蕭厝庄百名親友合影留念。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 113年2月10日
民進黨副總統當選人蕭美琴（前排中）10日到彰化縣和美鎮發放新春福袋，並與在地蕭厝庄百名親友合影留念。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 113年2月10日
#彰化縣
#蕭美琴
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.235