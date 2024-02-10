蕭美琴彰化和美發福袋 憶兒時過年常回來

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（中央社記者蕭博陽彰化縣10日電）民進黨副總統當選人蕭美琴今天到彰化縣和美鎮發新春福袋給民眾，吸引數百人排隊，蕭美琴展現親和力與居民合影。她致詞表示，和美鎮一直是她兒時記憶，長輩過年常帶她回來。

蕭美琴上午到和美鎮順安宮蕭府王爺致意，並發送新春福袋給民眾，吸引數百人排隊領取，現場安排在地蕭厝庄親友分批與蕭美琴合影留念；來自鹿港鎮頂番婆一名男子上午7時到場排第1順位，他說：「很開心彰化縣首次出了一名女性副總統」，當然要來領福袋。

蕭美琴致詞表示，透過民進黨立法委員陳秀寳、前彰化縣議員蕭文雄等人安排，今天大年初一來彰化和美，她選前也答應若順利當選，一定再來和美向大家表達感謝，彰化和美一直是她兒時記憶，過年常回來，很開心今天與和美鄉親相互拜年，盼台灣、彰化更好。

根據第16任總統副總統選舉選舉公報，蕭美琴出生地日本；蕭文雄接受中央社記者訪問表示，蕭美琴阿公就是他的叔公，是彰化和美居民，蕭美琴父親曾告訴蕭美琴要回來和美鎮蕭厝庄尋根，因此，蕭美琴多年前赴任駐美代表前，曾透過他安排回來拜訪親友。

蕭文雄說，蕭美琴的阿公是「這裡的人」，因此蕭美琴小時候常回彰化和美，很開心蕭美琴大年初一回故居，蕭美琴在彰化和美的親戚真的很多，他一一邀請出席，蕭美琴舅公、姨婆、姑媽、叔叔等親友共百人到場與蕭美琴合影留念，大家都很高興。（編輯：郭諭儒）1130210