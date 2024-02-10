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賴清德龍山寺保安宮參香發福袋 盼佑台國泰民安

2024/2/10 13:11（2/10 14:42 更新）
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總統當選人賴清德10日前往台北市龍山寺參香祈福，賴清德參拜後向在場群眾揮手打招呼，祝福大家身體健康、萬事如意、龍年行大運、新年快樂。 中央社記者王承中攝 113年2月10日
總統當選人賴清德10日前往台北市龍山寺參香祈福，賴清德參拜後向在場群眾揮手打招呼，祝福大家身體健康、萬事如意、龍年行大運、新年快樂。 中央社記者王承中攝 113年2月10日
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（中央社記者王承中台北10日電）總統當選人賴清德今天趁著農曆初一，分別前往台北市龍山寺、保安宮參香祈福，並向民眾發放一元福袋。賴清德表示，感謝神明保佑，讓他在大選能夠平安順利成功，也保佑台灣國泰民安、風調雨順。

今天是農曆初一，賴清德在前民進黨主席卓榮泰、民進黨立委吳沛憶、張雅琳的陪同下，來到台北市龍山寺參香祈福，並發放一元福袋。現場人山人海，擠得水泄不通，當賴清德到場時，現場群眾高呼「總統好」，賴清德也一一向群眾寒暄，並握手致意。

賴清德在致詞時表示，非常高興到龍山寺參香祈福，他首先要叩謝神恩，感謝龍山寺保佑台灣國泰民安、風調雨順，同時也保佑他在總統大選能夠平安順利成功，更要感謝廣大的台灣父老鄉親，特別是在場的所有好朋友鼎力支持，讓他得以高票當選中華民國台灣第16任總統。

賴清德指出，未來他會跟大家團結合作，讓國家能夠更強盛，讓人民能夠更富有，同時也能夠照顧關心弱勢，讓社會更好、更安定、更和諧，祝大家身體健康、萬事如意、龍年行大運、新年快樂。

隨後，賴清德便轉往台北市保安宮，在民進黨立委王世堅、民進黨台北市議員顏若芳、林亮君的陪同下向保生大帝參香祈福，同時也在現場發送一元福袋。與龍山寺一樣，現場早已擠滿等待的群眾，而想要領取福袋的群眾更是排成一條人龍，現場氣氛十分熱絡。

賴清德在致詞時表示，很高興到保安宮參拜祈福，同時叩謝神恩，感謝保生大帝的保佑，讓這場選舉能夠平安順利完成，感謝大家賜票及支持，他才有辦法高票當選總統。他要衷心祈福保生大帝大展神通，保佑台灣國泰民安、風調雨順、百業興隆、全國人民身體健康、萬事如意。

在參拜保安宮後，賴清德將前往新北市中和區的力行福德宮參香祈福，並在下午前往本命區台南市，赴台南市的開台天后宮、安平觀音亭及安平靈濟殿參香祈福，並發放福袋。（編輯：林興盟）1130210

總統當選人賴清德（前右2）10日前往台北市保安宮參香祈福，並發放一元福袋給民眾。中央社記者王承中攝 113年2月10日
總統當選人賴清德（前右2）10日前往台北市保安宮參香祈福，並發放一元福袋給民眾。中央社記者王承中攝 113年2月10日
#賴清德
#龍山寺
#卓榮泰
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