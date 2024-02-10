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湧蓮寺國運籤提兩岸恐衝突 柯文哲：人民有智慧渡過

2024/2/10 12:52
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（中央社記者魯鋼駿新竹市10日電）新北市湧蓮寺抽國運籤，廟方提到今年兩岸可能有衝突。對此，民眾黨主席柯文哲今天表示，關關難過關關過，台灣人民是有智慧的，遇到困難會想辦法渡過。

柯文哲上午到新竹市普天宮參拜，並與新竹市長高虹安發放發財金，2人也一同接受媒體聯訪。柯文哲小年夜在臉書（Facebook）發布反省文。記者提問是否有反省出總統選舉時做出哪些錯誤決定。柯文哲回應，大年初一不講這個，以後專訪時再說。

記者提問2026年高虹安在新竹市爭取連任的布局情形，柯文哲說，現在是2024，離2026年底還很久。

民眾黨不分區立委黃國昌曾提出，民眾黨2026年除了6都，新竹縣、市及嘉義市也應派人參選縣市長。柯文哲說，每個人都可以表達意見，未來內部再討論該怎麼做。

新北市湧蓮寺抽國運籤，廟方提到今年兩岸可能有衝突。柯文哲回應，關關難過關關過，台灣人民是有智慧的，遇到困難會想辦法渡過。

有關民眾黨前立委蔡壁如到台中競選立委失利後，將進入台中市政府擔任有給職市政顧問。柯文哲說，她留在台中發展也是一個方法。高虹安也回應，應以好事看待，會給蔡壁如最大祝福。

新北市蘆洲湧蓮寺昨天深夜抽2024甲辰龍年國運籤，廟方人員表示，士籤是中下籤，民意就是貴人，重視、傾聽民意便能逢凶化吉。兩岸可能會有衝突，但仍有轉機。（編輯：郭諭儒）1130210

#民眾黨
#柯文哲
#高虹安
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