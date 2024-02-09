邱議瑩難忘與公婆首圍爐 林靜儀憶除夕異鄉鬧腸胃炎

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（中央社記者林敬殷台北9日電）除夕全家團聚吃年夜飯是多數台灣人過年的習慣，提到印象最深刻的年夜飯，民進黨立委邱議瑩表示，是婚後在2012年首次跟先生李永得回美濃和公婆圍爐；民進黨前立委林靜儀則說，是在2013年結束吐瓦魯醫療合作計畫，回台前的送別宴上吃太好，得到腸胃炎。

邱議瑩2011年與時任高雄市副市長李永得結婚，但新婚的喜悅，卻被一次健檢沖散掉，同年12月，邱議瑩到高雄醫學大學附設醫院做電腦斷層檢查，檢查後被醫生宣告罹患第一期卵巢癌。

晴天霹靂的消息，讓當時正在尋求立委連任的邱議瑩心情極度沉重，且該次選舉是邱議瑩轉換選區，從以往的家鄉屏東，改換到高雄市第一選區參選，儘管最後順利當選，但當時內心仍忐忑不安。

選後不久，就是2012年農曆過年，對於從小到大都在屏東過年的邱議瑩來說，這是頭一次跟李永得回美濃過年，亦是首次不在家鄉屏東過年，邱議瑩回憶起當時情景，最令人心煩的是，「到底要不要跟公婆說明自己的病況？」

回美濃之前，邱議瑩的先生李永得原本決定，先不要告訴美濃家人，裝作若無其事，不過，吃完年夜飯，李永得還是坦白地向家人說明。然而，最讓邱議瑩感動的是，公婆坦然接受，還開始熬雞湯給她補身子增強體力，一吃就是好幾鍋。

2016年後，邱議瑩抗癌成功完全康復，更被醫護稱讚是癌友模範生，她後來接受媒體採訪分享抗癌經驗時，曾提到在接受手術後與化療期間，恢復體力一吃就是好幾鍋的雞湯，就是源自於此。

年夜飯的滋味百味雜陳，曾3度參與醫院行動醫療團和台灣吐瓦魯醫療合作計畫的民進黨前立委林靜儀指出，2013年她第3度前往吐瓦魯進行醫療合作計畫，任務結束準備搭機返台，正好是過年前夕，當時中華民國駐吐瓦魯大使特地在官邸提前設宴送行。

林靜儀提到，基於各種因素考量，在吐瓦魯執行任務時通常吃得很清淡，直到晚宴當天，在大使熱情款待下，面對整桌令人懷念的台式佳餚，她也拋開顧忌大快朵頤。只不過，甫上飛機就感到身體不適，「吃太好，得了腸胃炎」。

由於吐瓦魯沒有直飛台灣的班機，必須先在澳洲墨爾本轉機，不巧的是，墨爾本也沒有直飛台灣的班機，必須先飛韓國首爾再轉機回台灣，林靜儀笑言，腸胃的激烈蠕動配合輾轉的班機，成為她有生以來，印象最深刻的一次年夜飯。（編輯：林克倫、張若瑤）1130209