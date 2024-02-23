台澳紐國會聯誼會成立 邱議瑩盼對三方經貿多盡心力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北23日電）民進黨立委邱議瑩發起的台澳紐國會聯誼會今天成立，她說，台澳紐需要更多接觸與交流，很高興連續3屆擔任會長，盼能訪問兩國，瞭解綠能、農業發展，並對三方在經貿方面多盡一份心力。

邱議瑩發起的「台灣與澳洲、紐西蘭國會友好聯誼會」今天舉辦成立大會，澳洲辦事處代表馮國斌（Robert Fergusson）、紐西蘭商工辦事處代表馬嘉博（Mark Pearson）都出席致賀，民進黨副總統當選人蕭美琴也特地送上花籃。

邱議瑩致詞時表示，紐西蘭與澳洲是重要的貿易夥伴，尤其2022年台澳紐的貿易總額，高達341億美元。台澳紐間往來互動需要更多接觸及交流，很榮幸能連續3屆都擔任台澳紐國會聯誼會的會長。

邱議瑩說，上一屆任期因疫情緣故，沒辦法到澳洲訪問，期待在不久的將來能拜訪澳洲、紐西蘭，與國會好朋友們見面，同時也能瞭解兩國在綠能及農業發展，並對台澳紐三方在經貿方面多盡一份心力。

馮國斌表示，澳台關係不斷推進，雙邊貿易也持續成長；澳洲能夠提供穩定及可靠的能源讓台灣企業運作順利，並透過風能及氫能合作，支持台灣邁向淨零碳排的轉型。

馮國斌說，國會交流也是重要一環，近期兩次澳洲國會議員訪台團證明澳洲對民主價值的重視，透過國會交流加深對彼此的瞭解，國會聯誼會能深化澳台合作，並扮演重要角色，感謝邱議瑩承擔領導重任，期待未來密切合作。

馬嘉博表示，紐西蘭和台灣都是位於亞太地區具有民主和人權的社會；雙方關係很活躍，包括2013年簽署「台紐經濟合作協定」（ANZTEC），紐西蘭立法委員也多次訪台。希望聯誼會成立後，有助加深立法院對紐西蘭的了解，讓雙方關係有更深層的互惠。

台澳紐國會友好聯誼會由邱議瑩擔任會長、民進黨立委林楚茵、許智傑、林宜瑾、莊瑞雄為副會長。（編輯：翟思嘉）1130223