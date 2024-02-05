立院新會期2/20日開議 邀陳建仁施政報告並備質詢

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（中央社記者范正祥、郭建伸台北5日電）新任立法院長韓國瑜今天首度主持朝野黨團協商，達成共識第11屆第1會期2月20日開議，當天邀請行政院長陳建仁率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢。

第11屆立法院全體立委1日選出國民黨立委韓國瑜、江啟臣擔任新任立法院正副院長，韓國瑜今天上午與新任立法院秘書長周萬來一同前往院內各處室進行視察。

韓國瑜下午首度召集朝野黨團協商，研商新會期開議日相關事宜，江啟臣也在場。

黨團協商開議日過程中，率先發言的民進黨團總召柯建銘指出，資深立委對如何問政都很清楚，但新科立委方面，考量這屆立院各黨團都有多位新科立委，且新科立委要忙謝票、找助理、辦公室重新布置與農曆春節發春聯等事宜，都需要時間好好準備；他建議，是否可從2月16日、20日、23日當中折衷，於20日開議，請院長韓國瑜裁示。

國民黨團總召傅崐萁表示，不管是何種方案，國民黨團都作好準備了、沒有意見，只是立院是否做好準備，包括必須顧及是否要立院基層議事人員犧牲農曆春節連假，提早趕工為開議作準備；倘若要明天開議，國民黨團也沒問題，16日開議也支持，如果要20日開議就請韓國瑜裁示，國民黨團都可以全力配合。

民眾黨團總召黃國昌說，新國會背負選民高度期待，黨團立場是希望儘早開議善盡職責，黨團會議授權黨團3長準備A、B方案，A方案是希望「最好明天就可以開議」；但考量立院議事人員與新科立委等作業問題，黨團提出B方案，16日開議是可採行的折衷方案，希望新國會趕快上工，以符外界期待。

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朝野黨團協商氣氛融洽，各黨團表達意見後，請韓國瑜裁示。韓國瑜折衷各黨團意見，裁示2月20日舉行第11屆第1會期第1次會議（開議日），獲各黨團同意。

關於新會期開議，立法院黨團協商結論決定事項還包括，20日邀請行政院長率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢，當天質詢人數由國民黨團推派3人、民進黨團推派3人、民眾黨團推派1人進行。（編輯：蘇志宗）1130205