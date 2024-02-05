韓國瑜首次視察立法院 讚周萬來嫻熟議事規則

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（中央社記者王承中台北5日電）立法院長韓國瑜今天與新任立法院秘書長周萬來一同視察立法院內各單位。韓國瑜表示，周萬來是立院議事規則教科書等級的人物，希望跟周萬來攜手合作，讓立委在立法院問政得到最好的後勤支持與服務。

第11屆立法院全體立委在1日選出國民黨立委韓國瑜、江啟臣擔任新任立法院正副院長，韓國瑜今天上午與新任立法院秘書長周萬來一同前往院內各處室進行視察。

韓國瑜在受訪時表示，今天是周萬來擔任立法院秘書長上班的第一天，他非常榮幸能夠邀請周萬來擔任他接任立法院長後的秘書長。

韓國瑜指出，對於國內的議事規則，周萬來是教科書等級的人物，對於立委職權、立法院開會的所有遊戲規則、典範及重點，一清二楚。

韓國瑜表示，他希望跟周萬來攜手合作，讓立委在立法院問政能夠得到最好的後勤支持與服務，同時立委在問政時對於議事規則有衝突、盲點及不解的時候，周萬來也可以提供最專業、權威的意見，期盼各界給予他們多多的鞭策與指導。

周萬來指出，感謝韓國瑜的厚愛，他在接任秘書長後，會盡自己的能力，讓立法院事務工作能夠正常運作，也會提升更好的環境空間，協助立委問政。

對於媒體詢問開議日期等問題，韓國瑜等人並未回應，隨即前往立法院各處室視察、拜訪。

韓國瑜今天下午將與立法院副院長江啟臣，一同在立法院會見國民黨主席朱立倫；下午3時將主持這屆立法院首次朝野黨團協商，研商新會期開議日，這也是韓國瑜擔任立法院長後的處女秀，各界都十分關注韓國瑜的表現。（編輯：蘇志宗）1130205