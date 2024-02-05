憶30年前情誼 柯建銘：未來和韓國瑜共喬朝野對話

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（中央社記者王揚宇台北5日電）立法院長韓國瑜今天主持朝野協商，研商開議日。民進黨立法院黨團總召柯建銘發文談到與韓國瑜在1日的談話內容，也希望韓國瑜調和鼎鼐。此外，他們30多年前的立委檔案照片也掀起討論，尤其是髮量引起熱議。

柯建銘4日在社群平台Threads（脆）發文，分享1日與韓國瑜在院長室首次聊天式的深談內容。國民黨立委洪孟楷4日也在臉書發文，分享韓國瑜與柯建銘30多年前擔任立委的檔案照片。對比今日，當時2人的髮量都比現在「茂密」。

柯建銘說，1日立委們進入議場準備宣誓就職，韓國瑜碰到他，握手時頻點頭講了「我懂，我懂」4個字，這是第一次見面過場，他也懂韓國瑜的意思，是指他1月15日後站在政黨立場上，對韓國瑜嚴厲的發言指教。

柯建銘指出，1日下午4時許，立法院副院長選舉二輪投票時，韓國瑜到議場後看他，造化弄人、歷史際遇，31年前老同事，22年後卻在院長室「白髮宮女話當年，廉頗老矣，尚能飯否」？

柯建銘提及，1993年國會全面改選，他們同期進入立法院，同事9年韓國瑜離開了。柯建銘自稱「資質駑鈍」，當年161名委員只剩他一人「一直留級未畢業」。特別感傷的是民進黨前主席施明德，在生日當天離開了，從此沒有忌日，只有生日，不久他與韓國瑜會共同擔任施明德基金會董事，其中還有陳文茜。

柯建銘特別提到，2015年返鄉參選，這是他一生中最艱困、最具挑戰的選戰，當時韓國瑜自己開車送來2簍子蔬菜到競選總部，留下一張名片「北農韓國瑜」，「老同事的情分就是如此，我也懂」。

柯建銘指出，他們都是明白人，爾後立法院「共喬」朝野對話、溝通「就是使君與我了」，而2008年民進黨只剩27席最苦時，他與前立法院長王金平、時任國民黨立委林鴻池、費鴻泰、賴士葆在院長室的一段話，「我用了1/3力量協助王院長讓議事能順暢，1/3力量整合黨團內部，1/3力量對付國民黨」。

至於比較嚴肅的話題，柯建銘表示，就是率團訪中之事要小心，當年王金平曾表示要在「國家需要、人民同意、立院決議、對等尊嚴」4項條件成熟時才赴大陸訪問，韓國瑜也點頭承諾會站在國家立場。

朝野協商今天首登場，柯建銘說，希望大家能理性溝通，不過身為老友還是要提醒，院長不是用來制衡執政黨，那是在野黨團要做的事，在野黨挑戰執政黨天經地義，執政黨捍衛政權也是為所當為，院長在議事中立之餘，調和鼎鼐，解決爭議事項。（編輯：郭無患）1130205