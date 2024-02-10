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韓國瑜江啟臣大年初一合體 參拜豐原慈濟宮

2024/2/10 12:36（2/10 13:06 更新）
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農曆大年初一，立法院長韓國瑜（前右2）、副院長江啟臣（前右3）10日到台中豐原慈濟宮發小紅包、錢母，吸引許多民眾排隊領取。中央社記者趙麗妍攝 113年2月10日
農曆大年初一，立法院長韓國瑜（前右2）、副院長江啟臣（前右3）10日到台中豐原慈濟宮發小紅包、錢母，吸引許多民眾排隊領取。中央社記者趙麗妍攝 113年2月10日
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（中央社記者趙麗妍台中10日電）今天是大年初一，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣一起到台中豐原慈濟宮參拜。韓國瑜表示，風調雨順看老天爺，國泰民安是政治人物的責任，他和江啟臣有責任讓人民越來越來幸福。

大年初一許多民眾到宮廟參拜，韓國瑜、江啟臣到台中豐原慈濟宮參香，現場發送錢母、小紅包。準備領取的民眾排隊人龍綿延，廟埕也被人潮擠得水泄不通。

慈濟宮主委陳誌鋒表示，人潮已經將廟圍了2圈，剛剛在廟邊聽到有人問「是不是五月天要來？」他說，這是立法院正、副院長首次同時在慈濟宮出現，破了歷史紀錄。

韓國瑜表示，大年初一江啟臣邀他到慈濟宮參拜，希望天上聖母保佑台灣一切吉祥，每次在廟裡看到「風調雨順、國泰民安」8個字特別感慨，肩膀上責任越來越大。風調雨順看老天爺，國泰民安是政治人物的責任，老天負責50％，台灣人負責50％。

韓國瑜強調，他和江啟臣有責任讓台灣的政治越來越乾淨，人民越來越幸福，2人會全力以赴。

江啟臣表示，從小到大他在慈濟宮拿過獎學金，也用過圖書館，今年恭逢其盛，恰好慈濟宮建廟300年還要舉辦百年大醮。除參加建廟春節參拜，也祈求天上聖母保佑，鄉親平安健康、各行各業大發利市、龍躍喜氣，帶給台灣人更好的一年。（編輯：郭諭儒）1130210

#江啟臣
#慈濟宮
#韓國瑜
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