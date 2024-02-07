赴中旅遊團即起停招 江啟臣：凸顯兩岸對話重要性

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（中央社記者高華謙新北7日電）觀光署宣布停止招攬前往中國旅行團。立法院副院長江啟臣說，這就是兩岸對話重要性，如果兩岸對話交流，就能先把彼此要調整、可能相對敏感的政策讓對方知道，預防可能傷害。

交通部觀光署今天宣布，由於中國迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503航路運行方式，因此即日起停止招攬前往中國大陸旅行團，但今年3到5月底已招攬成團者仍可出團。

江啟臣今天晚間出席先嗇宮元宵燈會開燈儀式後接受媒體聯訪時表示，這就是兩岸對話重要性，包括前陣子北京公布M503航路問題等，如果兩岸關係好、有對話交流，就能先把彼此要調整、可能相對敏感的政策讓對方知道，起碼透過對話預防可能造成的傷害。

江啟臣說，前總統馬英九執政8年，也遇過航路議題，就是因為有對話機制，台灣認為這樣可能會有疑慮，對岸也就避免可能刺激兩岸或對兩岸有負面影響的政策。所以這也再次顯示，兩岸沒對話與溝通機制，很多對民眾有利政策可能最後都無法推動。

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至於近期瘦肉精風波，國民黨立法院黨團要求行政院長陳建仁到立法院食安報告，屆時是否會提前開臨時會。江啟臣說，還沒看到任何黨團送過來的要求或公文，如果有，會再看議事處安排，畢竟將休年假，最快也要到開工，而20日就開議，時間緊湊，但無論如何，他們尊重各黨團意見，最後會看議事如何配合，讓大家在開工後順利開議。

媒體詢問春節期間是否會與立法院長韓國瑜一起拜訪相關政要。江啟臣說，不清楚韓國瑜安排，他初一會去宮廟，初二回娘家，初四也有公開行程，基本上民代、政治人物都是全年無休，韓國瑜應該也很忙，應會由院長辦公室統一發布。（編輯：蕭博文）1130207