龍年立法院換屆 罕見出現韓國瑜游錫堃2份院長春聯

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（中央社記者范正祥台北8日電）第11屆立法院2月1日上路，立法院長韓國瑜上任後也趕印「龍耀吉慶」的春聯祝賀新年，卸任的前立法院長游錫堃也親筆揮毫「龍騰福躍」春聯，形成罕見1年有2份立法院長春聯的情況。

每逢農曆新春，立法院長常被拱出來春聯揮毫，包括國民黨籍前立法院長王金平就被公認寫了一手好書法，任內寫下「國和則興，家和則旺，人和則生」等春聯。王金平也會將這些春聯印製後，發送給各界。

不過，2016年至2020年擔任立法院長的蘇嘉全，則沒有印製任何春聯。直到2020年游錫堃擔任立法院長後，才又印製立法院長的春聯。

今年因為立法院換屆，加上農曆年過得晚，因此罕見地出現2份立法院長的春聯。不過，游錫堃印製春聯時，並未強調「立法院長」，僅以個人名字落款。

韓國瑜於今年2月1日宣誓就職。韓國瑜上任後，首張「院長春聯」趕在農曆春節連假前於6日出爐，韓國瑜寫下「龍耀吉慶」4個字祝賀新年，引起關注。

外界注意到，韓國瑜「龍耀吉慶」春聯似乎有2種版本，一款被形容是「特別款」春聯的「韓國瑜」3字是套印燙金，另一款則未套印燙金。不過，經過詢問立法院秘書處，事實的真相是因為韓國瑜剛上任，索取春聯的民眾很多，但公部門來不及在過年前印那麼多，因此民間自發贊助印2萬張供全國各地索取，也因時間緊迫，民間就直接拿原版複製，也來不及套印燙金，才會有2種版本。

擔任第10屆立法院長的游錫堃在這4年也有春聯揮毫，先後於2021年、2022年、2023年、2024年分別寫下「平安順興」、「國富民安」、「幸福圓滿」、「龍騰福躍」等吉祥提字。

游錫堃2024年春聯揮毫寫下「龍騰福躍」，事前他還很客氣詢問大家意見，要寫什麼好。事實上，有跡可循，游錫堃2023年12月19日在議場報告立法院第10屆的立法成果時即曾提及，新的一年是祥瑞的龍年，也是舉行大選決定台灣未來發展的關鍵年，2024年2月1日是第11屆新國會的開始，祝福大家「龍騰福躍」。

2024迎來甲辰龍年，游錫堃在臉書表示，雖然書法不怎麼樣，但誠意滿滿，自己親筆誠懇、慎重寫下「龍騰福躍」，祝福全民在祥瑞龍年中，都能朝氣蓬勃。

另外，很少人知道，慈善團體也向游錫堃索取親筆揮毫的春聯，做愛心公益。立法院人士透露，慈善團體索求幾幅親筆春聯，游錫堃捐愛心親寫百幅幫助弱勢。（編輯：蘇龍麒、潘羿菁）1130208