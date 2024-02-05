被指喬珊昌配 民眾黨向吳崢及媒體求償300萬

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（中央社記者林長順台北5日電）吳崢1日在臉書發文及部分媒體報導，民眾黨主席柯文哲致電綠營醫界大老，盼民進黨支持黃珊珊當立法院長。民眾黨今天提民事訴訟，向民進黨、吳崢及2家媒體、記者合計求償300萬元。

立法院正副院長選舉餘波盪漾，民進黨發言人吳崢1日在臉書上表示，柯文哲選前曾致電綠營醫界大老，盼民進黨支持黃珊珊當立法院長。三立新聞網高姓記者、ETTODAY陶姓記者當天也有相關新聞報導。

民眾黨副秘書長許甫、發言人李頂立與委任律師今天下午前往台北地方法院提起民事訴訟，向吳崢及民主進步黨連帶求償100萬元、陶姓記者與東森新媒體控股公司連帶求償100萬元、高姓記者及三立電視公司連帶求償100萬元，並要求吳崢將貼文刪除，2家媒體將相關報導刪除。

媒體詢問為何不是提起刑事告訴，是否擔心被反控誣告，許甫指出，提起民事訴訟是經過黨內訴訟專家及律師團討論後所提出的訴訟策略，此外，提告民事沒有偵查不公開的問題，訴訟過程會一五一十、明明白白的公諸於世。

許甫表示，吳崢在不了解事情的全貌或了解以後依然用顛倒是非的方式PO文，民眾黨因此提告吳崢及民進黨。對於綠營醫界大老陳永興的公開信部分，許甫說，陳永興從頭到尾是把自己了解的過程寫公開信做陳述，與吳崢不同。

至於為何會提告2家媒體，許甫舉自由時報總編輯鄒景雯的一篇評論表示，即便鄒景雯與綠營高層非常友好，寫相關報導還是有向民眾黨查證，這次提告是希望以訟止謗，遏止黨政高層供稿、記者不加查證就登出的歪風。

另外，許甫證實，美麗島電子報董事長吳子嘉日前在網路節目上以羞辱方式對柯文哲做人身攻擊，柯文哲已對吳子嘉提起妨害名譽告訴。（編輯：張銘坤）1130205