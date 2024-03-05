布局縣長選舉？王育敏接任國民黨嘉縣黨部主委

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（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）不分區立委王育敏今天接任國民黨嘉義縣黨部主委，黨主席朱立倫主持布達，他表示，國民黨下屆嘉縣長參選人一定是跟地方連結很深的人，但未直接點名王育敏。

國民黨今天上午在嘉義縣黨部舉辦新任縣黨部主委布達暨新春聯誼，除國民黨籍議員及鄉鎮市民意代表出席外，無黨籍嘉縣議員何子凡也到場祝賀。

媒體聯訪向朱立倫提問，2年後是否由王育敏再度代表國民黨出馬參選嘉義縣長，朱立倫說，現在全力把服務工作做好，跟地方扎根做好，「將來推出的候選人，一定是跟地方連結很深的候選人」。

朱立倫強調，國民黨必須要走年輕化、更要走內造化，內造化就是由具有民意基礎的同志來擔任各地主委，不管是嘉義、台南、高雄、屏東等地，都是立委兼任。

朱立倫指出，王育敏是嘉縣中埔人，1年多前返鄉參選縣長，雖然沒當選，但在短期間內獲得鄉親的肯定，她也當過黨文傳會主任、副秘書長，對黨非常瞭解，可以將地方黨務整頓好。

王育敏致詞說，會將有限資源集中，做最有效率利用，首先盤點國民黨嘉義縣的各級組織、場所並加以活化。培育新血、廣納各界優秀人才也是重中之重。

此外，縣黨部要多投入公益活動、關懷弱勢長者，透過行動讓國民黨的能量滲入鄉間，藉由座談以及人文活動增加與嘉義地區大專院校學生互動，並舉辦親子活動吸引已成家的青年族群。

王育敏強調，國民黨在嘉義縣的經營不預設黨派，歡迎所有理念相同的在野夥伴加入，唯有串聯所有小蝦米的力量才能對大鯨魚產生制衡效果，並重新贏得執政。（編輯：郭諭儒）1130305