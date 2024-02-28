朱立倫：國民黨國會最大黨 做執政縣市首長後盾

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（中央社記者黃國芳雲林縣28日電）國民黨雲林縣黨部今天舉行新春團拜，國民黨主席朱立倫表示，國民黨成為國會最大黨，黨團要團結一致，做15個執政縣市最大支持與後盾，協助落實各執政縣市首長政見。

國民黨雲林縣黨部今天舉行新春團拜暨立法委員許宇甄、張嘉郡聯合服務處揭牌儀式，朱立倫，雲林縣長張麗善，立委許宇甄、張嘉郡、丁學忠等百餘人與會。

朱立倫致詞表示，國民黨成為國會最大黨，在立法院長韓國瑜、副院長江啟臣帶領下，國民黨團要團結一致，針對民眾期待的改革及所有相關法案要一一通過，共同為民眾福祉打拚。

朱立倫指出，許宇甄、張嘉郡都擔任國民黨立院黨團副書記長，協助立法院黨團運作，更要做15個執政縣市的最大支持與後盾，並協助落實各執政縣市長政見，過去執政縣市受到不公待遇，未來要在立院黨團強力監督支持下，獲得更好支援。

張麗善指出，今年是雲林縣國際友誼年，縣府結合俗稱「勇腳棍仔」的竹杖健走舉辦今年的新春團拜活動，藉著活潑休閒運動，展現雲林縣的友善，在新的一年要「伸出手與世界接軌」，縣府將於4月在草嶺迎接世界竹博覽會，大家屆時可以參觀特有竹林景觀及自然資源。

許宇甄、張嘉郡在聯合服務處揭牌儀式後表示，這是責任承擔的開始，將結合所有力量共同為鄉親努力打拚。（編輯：陳仁華）1130228