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傳禮讓民眾黨1席召委國民黨基層炸鍋 朱立倫：尊重黨團運作

2024/2/27 12:52（2/27 13:27 更新）
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國民黨主席朱立倫（中）27日上午率黨務主管前往台北228和平紀念公園獻花致意，並接受媒體聯訪。中央社記者趙世勳攝　113年2月27日
國民黨主席朱立倫（中）27日上午率黨務主管前往台北228和平紀念公園獻花致意，並接受媒體聯訪。中央社記者趙世勳攝　113年2月27日
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（中央社記者王承中台北27日電）國民黨團擬禮讓1席召委給民眾黨團，引發藍營基層炸鍋。國民黨主席朱立倫今天表示，黨中央尊重立院黨團一致的運作方式。國民黨立委最重要的責任是反映民意，通過民眾期待的法案，面對執政黨可能的杯葛反對，一定要團結所有的力量。

立法院29日將舉行8個常設委員會的召委選舉，國民黨立法院黨團日前經決議，擬禮讓1席召委給民眾黨立法院黨團，引發藍營基層炸鍋。前國民黨秘書長李乾龍表示，國民黨還沒學到教訓。

在228和平紀念日前夕，國民黨主席朱立倫今天前往228和平紀念公園獻花致意。朱立倫在致意前接受媒體聯訪，對於國民黨團禮讓召委引發基層不滿，朱立倫表示，黨中央尊重立院黨團一致的運作方式。

朱立倫指出，目前國民黨立委最重要的責任就是反映民意，通過民眾期待的重要法案，包括人工生殖法、國會改革及民生法案。在面對執政黨的杯葛或反對，一定要團結所有的力量通過法案，這是民眾期待，也是國民黨的最高目標。

媒體詢問，民眾黨立委黃珊珊、黃國昌都表態要競選雙北市長，國民黨是否還要在立法院尋求與民眾黨合作。朱立倫表示，現在不去討論2026地方選舉的事情，大家對於新國會期待很深，這麼多民生法案、改革法案要趕快通過，現在去談2026地方選舉、2028總統大選讓自己陷入選舉間的糾結，倒不如趕快把該通過的法案通過，這才是國民黨最堅定的立場。

對於中國快艇翻船協商破局，是否影響兩岸關係。朱立倫表示，兩岸的交流對話，最基本的態度就是大家要有同理心，將心比心。尤其遇到牽涉人命及人道的事情，一定要將心比心，用同理心去面對，才能夠把事情圓滿解決。

朱立倫指出，他認為不應該用單一事件去看，對於兩岸將來的漁民問題、海巡問題及管理問題應該都要溝通，兩岸不對話不溝通只會把誤解擴大。國民黨立場一向都是希望兩岸和平穩定，國民黨副主席夏立言現在也在中國大陸訪問，除表達對漁民喪生的哀悼，也希望能夠降低兩岸的緊張氣氛，化解衝突。（編輯：翟思嘉）1130227

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