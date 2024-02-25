更多編輯台推薦新聞：
1624歌仔音樂劇線上看 孫翠鳳唐美雲大舞台飆戲重現台海史詩
文化

1624歌仔音樂劇線上看 孫翠鳳唐美雲大舞台飆戲重現台海史詩

戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界
國際

戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界

圖輯／台灣燈會重返台南黑熊也來作伴 新北龍形主燈震撼盤旋
生活

圖輯／台灣燈會重返台南黑熊也來作伴 新北龍形主燈震撼盤旋

一週大事／韓國醫師罷工恐釀公衛危機 醫學院擴招為何引發不滿？
生活

一週大事／韓國醫師罷工恐釀公衛危機 醫學院擴招為何引發不滿？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

立院召委選舉綠自提人選 藍白不排除合作

2024/2/25 22:04（2/25 22:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為2021年立法院舉行常設委員會召委選舉，立委將選票投入票匭。（中央社檔案照片）
圖為2021年立法院舉行常設委員會召委選舉，立委將選票投入票匭。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、王揚宇、郭建伸台北25日電）立法院29日將舉行召委選舉，依席次比例，藍綠可望在8個常設委員會中各得1席召委席次。民進黨團將自提人選，國民黨團經討論達成共識，不排除會與民眾黨團合作；民眾黨團表示，將視召委選舉時，藍綠兩黨所推出的召委人選，再進一步討論。

國民黨主席朱立倫今天晚間受訪時強調，黨團決議僅是表達在野合作方向，「召委也不排除，但並沒有說一定要怎樣」。

第11屆立法院第1會期20日開議，根據規劃，29日將舉行8個常設委員會的召委選舉。依規定，每個常設委員會設有召委2席，由於召委可決定該委員會議程，向來是朝野黨團的兵家必爭之地。

根據立法院各委員會組織法的規定，各委員會置召集委員2人，由各委員會委員於每會期互選產生。本屆立法院113席立委，國民黨拿下52席，是國會最大黨；民進黨有51席，而台灣民眾黨則是8席，另有2席無黨籍立委。

根據朝野黨團的席次比例，藍綠可望在8個常設委員會中，各取得1席召委席次；但外界也關注，藍白、綠白是否在召委選舉有合作的可能。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，沒有人主動來要跟民進黨團合作，民進黨團會走自己的路，也會「利用我們的召委，讓委員會的議程不要被暴衝、無限制失序」，避免政治性議題，讓民生議題優先，也會依程序且有序地推動法案及預算。

吳思瑤指出，在召委選舉上「我們選對的人、走對的路」，而民進黨團在各委員會的布陣，專業性跟人數上獲得很好的均衡，感謝黨團成員放棄自己的優先選項，配合黨團團體作戰。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天表示，黨團會議經過充分討論後，已有會跟民眾黨合作的共識，召委的選舉不排除會與民眾黨合作，這兩天就會有具體結果；藍白合作一定是開大門、走大路，黨團達成共識要匯集在野力量，國民黨會以最團結、最同心的共識，讓大家一起群策群力。

對於國民黨團的藍白合作提議，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天晚間指出，在現行立法院各委員會雙召委制度下，依目前各政黨立委在各委員會的席次分布，國民黨、民進黨可望各有1席召委，早是可以預期的結果。

至於召委選舉，黃國昌說，外界近來一直有不同訊息及傳言，民眾黨團並不清楚國民黨團的決策與決定，將視召委選舉時，兩大黨所推出的召委人選，再進一步討論。

據了解，國民黨與立法院國民黨團今天在花蓮舉行的共識營，經過投票，黨團共識授權三長去談藍白合作，另國民黨團願禮讓民眾黨1席召委，禮讓哪個委員會還須進一步討論，但司法及法制委員會，不會禮讓。

朱立倫晚間出席共識營晚宴受訪表示，黨團決議是表達在野合作，授權黨團三長未來的合作，「召委也不排除，但並沒有說一定要怎樣」。（編輯：楊凱翔）1130225

#民眾黨立法院黨團
#吳思瑤
#立法院國民黨團
#朱立倫
延伸閱讀
立院委員會29日召委選舉 柯建銘評估藍綠各8席民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？QA一次看民眾黨團委員會名單出爐 黃國昌進司法黃珊珊拚財政民進黨立院委員會黨團三長守司法 王世堅入財政黃捷進內政國民黨立院委員會名單韓國瑜進外交國防 傅崐萁入司法拚國會改革
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.210