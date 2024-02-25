立院召委選舉綠自提人選 藍白不排除合作

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（中央社記者王承中、王揚宇、郭建伸台北25日電）立法院29日將舉行召委選舉，依席次比例，藍綠可望在8個常設委員會中各得1席召委席次。民進黨團將自提人選，國民黨團經討論達成共識，不排除會與民眾黨團合作；民眾黨團表示，將視召委選舉時，藍綠兩黨所推出的召委人選，再進一步討論。

國民黨主席朱立倫今天晚間受訪時強調，黨團決議僅是表達在野合作方向，「召委也不排除，但並沒有說一定要怎樣」。

第11屆立法院第1會期20日開議，根據規劃，29日將舉行8個常設委員會的召委選舉。依規定，每個常設委員會設有召委2席，由於召委可決定該委員會議程，向來是朝野黨團的兵家必爭之地。

根據立法院各委員會組織法的規定，各委員會置召集委員2人，由各委員會委員於每會期互選產生。本屆立法院113席立委，國民黨拿下52席，是國會最大黨；民進黨有51席，而台灣民眾黨則是8席，另有2席無黨籍立委。

根據朝野黨團的席次比例，藍綠可望在8個常設委員會中，各取得1席召委席次；但外界也關注，藍白、綠白是否在召委選舉有合作的可能。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，沒有人主動來要跟民進黨團合作，民進黨團會走自己的路，也會「利用我們的召委，讓委員會的議程不要被暴衝、無限制失序」，避免政治性議題，讓民生議題優先，也會依程序且有序地推動法案及預算。

吳思瑤指出，在召委選舉上「我們選對的人、走對的路」，而民進黨團在各委員會的布陣，專業性跟人數上獲得很好的均衡，感謝黨團成員放棄自己的優先選項，配合黨團團體作戰。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天表示，黨團會議經過充分討論後，已有會跟民眾黨合作的共識，召委的選舉不排除會與民眾黨合作，這兩天就會有具體結果；藍白合作一定是開大門、走大路，黨團達成共識要匯集在野力量，國民黨會以最團結、最同心的共識，讓大家一起群策群力。

對於國民黨團的藍白合作提議，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天晚間指出，在現行立法院各委員會雙召委制度下，依目前各政黨立委在各委員會的席次分布，國民黨、民進黨可望各有1席召委，早是可以預期的結果。

至於召委選舉，黃國昌說，外界近來一直有不同訊息及傳言，民眾黨團並不清楚國民黨團的決策與決定，將視召委選舉時，兩大黨所推出的召委人選，再進一步討論。

據了解，國民黨與立法院國民黨團今天在花蓮舉行的共識營，經過投票，黨團共識授權三長去談藍白合作，另國民黨團願禮讓民眾黨1席召委，禮讓哪個委員會還須進一步討論，但司法及法制委員會，不會禮讓。

朱立倫晚間出席共識營晚宴受訪表示，黨團決議是表達在野合作，授權黨團三長未來的合作，「召委也不排除，但並沒有說一定要怎樣」。（編輯：楊凱翔）1130225