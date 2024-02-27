傳藍禮讓財委會召委給黃珊珊 柯文哲：順其自然

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（中央社記者郭建伸台北27日電）外傳國民黨團可能禮讓財政委員會召委給民眾黨立委黃珊珊，民眾黨主席柯文哲今天表示，民眾黨團與國民黨團三長應先搞定優先法案，至於召委選舉則尊重國民黨團，一切順其自然就好。

黃珊珊說，謝謝國民黨團的善意，但黨團有黨團的溝通方式，這些爆料沒必要。

立法院29日將舉行8個常設委員會的召委選舉，媒體報導，國民黨團日前達成共識，將禮讓民眾黨1席召委，但禮讓哪個委員會還須進一步討論，近日傳出擬禮讓財政委員會召委。

柯文哲今天參與民眾黨團會議，會後受訪表示，現階段更要關注的是國會改革、司法改革、媒體改革，這些優先法案要先解決，民眾黨團與國民黨團三長應先搞定優先法案。至於召委選舉，尊重國民黨團，一切順其自然就好。

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外傳國民黨團可能禮讓財委會召委給黃珊珊，民眾黨團總召黃國昌上午受訪表示，他們沒有這方面訊息，但改革比位置重要，人民期待跳票多年的法案儘速通過，因此希望跟國民黨團三長先就有共識且欲共推的優先法案交換意見。

此外，媒體報導，黃國昌與黃珊珊布局2026雙北市長選舉暗自競合，接班人戰爭隱然開打。黃珊珊表示，他們是一個團隊，外界不必故意製造問題，大家一起在同一條船上努力，對於相關爆料她不予回應。（編輯：謝佳珍）1130227