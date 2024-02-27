柯文哲指國會寄生他 綠委：國家沒虧待民眾黨團

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（中央社記者王揚宇台北27日電）台灣民眾黨主席柯文哲稱「是國會寄生我」，爭議延燒。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪提到，柯文哲汙衊國會，而立法院對各黨團公費助理補助的員額一樣多，國家沒有虧待民眾黨立法院黨團。

柯文哲近來頻繁出席立法院黨團會議，外界質疑有如「寄生國會」。柯文哲之前反駁表示，黨團的薪水不夠 僱用黨團助理，現在是中央黨部出錢請助理去黨團上班，不是寄生國會，「是國會寄生我」。

柯文哲今天也說，資源都是國家和人民的，反正就是做事情，但現在黨團1個月人事費為新台幣55萬元，若以55萬元支付所有員工薪水不太可能，因此中央黨部要貼錢僱人幫忙。

對此，吳思瑤今天在立法院回應媒體詢問提到，柯文哲密集頻繁進出立法院，「寄生國會」這件事不是民進黨開始批判的，而是社會和媒體觀察民眾黨從上一屆到這一屆的作為，所累積的形象。

吳思瑤表示，反倒是柯文哲的說法引發大家不滿，不是國會要汙衊柯文哲，而是柯文哲汙衊國會，因為中華民國的國會有國會自主，不容許也不可能去寄生於任何一個政黨之下。

吳思瑤也說，立法院對各黨團公費助理補助的員額是一樣多的，不分大小黨，而且民眾黨沒有少領一分錢，但民眾黨現在似乎用喊窮、哭窮的方式，有點去炒作成國家虧待民眾黨，但道理要講清楚，國家沒有虧待民眾黨團。

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吳思瑤說，大家也可以評評理，立法院有3個主要政黨，國民黨團有54席立委、民進黨團51席立委、民眾黨團8席立委，但國家給予的公費助理員額是一樣的，民進黨團的公費助理在拮据經費下運作，協助立委做優質問政及監督，也沒有因此從黨中央派人來進駐。

吳思瑤呼籲，柯文哲如果能收回「國會寄生我」的說法及想法，大家對此事都睜一隻眼閉一隻眼，因為立法院是非常包容與多元的地方，不只歡迎黨主席，也歡迎各公民團體，更是開放的國會，但公民團體要進立法院參觀陳情，需要依相關程序辦理證件，進行相關安全管控，以維持立法院的規則與秩序。（編輯：林興盟）1130227