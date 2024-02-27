金廈水域衝突 柯文哲：應建立溝通管道增善意

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（中央社記者郭建伸台北27日電）中國海警船傳出25日執法巡查穿越金門禁止水域線，民眾黨主席柯文哲今天表示，台海惡意螺旋一直上升，雙方應有溝通管道，溝通可降低衝突，最起碼可增加善意、減少誤解和避免擦槍走火。

中國官媒環球時報26日引述匿名專業人士的意見指出，25日中國海警船執法巡查穿越金門禁止水域線，這是在金門附近海域行使管轄權，這也意味著「對該海域享有主權」。

柯文哲今天上午赴立院黨團參與黨團會議，並於會後接受媒體訪問。

媒體詢問如何看待中國海警船穿越金門禁止水域線。柯文哲表示，台海之間惡意螺旋一直上升，雙方都出招，但應該要有溝通管道，有溝通可降低衝突，最起碼可增加善意、減少誤解和避免擦槍走火。

柯文哲表示，出人命的時候，人道關懷還是必要，人都死了應要做好慰問及善後，不要刁難。

談及台北市府交通局將從2月28日起實施YouBike前30分鐘免費，柯文哲表示，他擔任台北市長時做過統計分析，一個月只租一次的使用者占7成，推估不是用於通勤，而是好玩或臨時起意，但YouBike的目的是交通使用，而非休閒使用。

柯文哲表示，每個政策要講出理由，如果北市府要改成前半小時免費，一定有政策論述，「重點是政策論述，為什麼你要這樣改？」

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此外，柯文哲近日頻繁赴立院黨團開會，外界質疑是「寄生國會」。柯文哲回應，中央黨部跟黨團還是要密切合作，很多東西要交換意見，而且他一個人過來比較容易，若8位立委、辦公室主任、黨團助理移師到黨部比較不方便，自認是「客隨主便」。

由於柯文哲之前表示「國會寄生我」，媒體追問是否仍抱持這想法。柯文哲表示，資源都是國家和人民的，反正就是做事情，但現在黨團1個月人事費為新台幣55萬元，若以55萬支付所有員工薪水不太可能，因此中央黨部要貼錢僱人幫忙。（編輯：楊蘭軒）1130227