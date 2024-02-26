夏立言赴中 民進黨團籲謹守3原則

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（中央社記者林敬殷台北26日電）國民黨副主席夏立言赴中訪問，民進黨立法院黨團今天表示，夏立言應謹守3項原則，包括傳達支持國家嚴正執法，守土有責的台灣主體民意；捍衛台灣法律，不容中國將台灣海峽內海化；支持台灣司法偵辦，不要傳達逾越司法管轄之外的訊息。

民進黨團今天在立法院舉行輿情回應記者會，針對夏立言赴中訪問做上述表示。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，夏立言接任國民黨副主席之後，每一次赴中訪問都是選擇在兩岸敏感時機，到底是為什麼，難道是要成為中國的認知戰、法律戰的劇本戲碼嗎，呼籲夏立言謹守「守土有責，一致對外」，抵禦中國，不是唱和中國，應力挺台灣，而不是為難台灣。

吳思瑤說，夏立言總是挑選敏感時機去中國，自從2021年10月30日接任國民黨副主席之後已經6次赴中訪問。

吳思瑤表示，2022年8月10日在地方大選前赴中，當時是美國前眾議院院長裴洛西訪台後，中國加強軍事演習時刻，夏立言說是赴中募款。第2次是2023年2月8日，夏立言會見中國國家主席習近平的國師中共中央政治局常委王滬寧，是為了去唱和中國統戰言論嗎。

吳思瑤說，第3次是2023年6月16日赴中參加廈門論壇，參加統戰大拜拜。第4次是2023年8月28日，夏立言不顧中國軍機密集擾台，仍執意赴中。第5次赴中是2023年12月13日的總統大選前夕，難道是協助中國介選嗎。

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吳思瑤表示，現在發生金廈海域衝突意外事件，中國大打認知戰、法律戰的敏感時機，夏立言這次是去為台灣發聲，還是當中國的傳聲筒。夏立言雖說是去跟台商拜晚年，及向此次金廈海域衝突事件罹難的中國船員家屬致哀。至於會不會跟中國官員見面，則說不排斥，客隨主便。

吳思瑤指出，希望夏立言能謹守3項原則。1、傳達台灣民意正確的訊息，支持國家嚴正執法，守土有責，一致對外，不容傳達錯誤的訊息。2、捍衛台灣的法律，台灣依循兩岸人民關係條例於1992年劃設的禁限制水域，不容模糊，不容中國在法律戰下協助努力海域內海化。3、支持台灣司法偵辦，不要傳達逾越司法管轄之外的訊息。（編輯：林興盟）1130226