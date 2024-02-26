柯文哲指「國會寄生我」 綠委：吃立院豆腐太超過

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（中央社記者王揚宇、林敬殷台北26日電）台灣民眾黨主席柯文哲反駁寄生國會質疑，稱「是國會寄生我」。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，中華民國的國會不屬於任何一個人，柯文哲的說法令人感到遺憾，太超過了，也根本在吃立法院豆腐。

柯文哲近來頻繁出席立法院黨團會議，外界質疑有如「寄生國會」。柯文哲反駁指出，黨團的薪水不夠雇用黨團助理，現在是中央黨部出錢請助理去黨團上班，不是寄生國會，「是國會寄生我」。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，對於媒體質疑柯文哲指「是國會寄生我」的說法，吳思瑤表示，寄生國會這個說法並不是民進黨所批評的，而是民眾黨在第10屆的立法院，被媒體踢爆不當使用國家資源，累積而來的社會形象。

吳思瑤指出，柯文哲近日頻繁到立法院，引起媒體再度關注是否有寄生國會情事，但令人不解的是，柯文哲不思反省，反而說出是國會寄生他的說法，令人感到遺憾，因為中華民國的國會不屬於任何政黨，也不容許寄生任何一個政黨。

吳思瑤說，其實柯文哲要來，民進黨團本當沒有什麼話好說，那是民眾黨團的事情，但柯文哲說國會寄生他，這就實在太超過了，此事涉及國會尊嚴，民進黨團有必要以正視聽。

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吳思瑤翻出立法院組織法、立法院政黨黨團辦公室設置辦法，指政黨黨團辦公室的設置，由各該政黨經立法院黨團負責人以書面向總務處正式申請，供該黨協調聯繫之用，不得轉借或移作其他用途，也質疑柯文哲若要來立法院討論其黨團事項勉予接受，但為何不是去民眾黨中央開會，況且民眾黨中央與立法院的距離只有650公尺、步行約10分鐘。

吳思瑤認為，柯文哲選擇到立法院開民眾黨晨會，就是因為立法院是政治運作中心、有媒體聲量，就這起事件，希望柯文哲能自制，不要把立法院的黨團辦公室挪為民眾黨舉行例行會議之用，違反立法院規定，也不要發表這種占立法院便宜還要吃立法院豆腐的言論，各黨立委可能都無法接受。（編輯：翟思嘉）1130226