藍推縮短陸配入籍年限 白支持、綠質疑時機

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（中央社記者郭建伸台北28日電）國民黨團擬推動陸配取得身分證年限比照外配，從6年改為4年。民眾黨團表示，縮短至4年本是政策主張，將儘速提出修法版本；民進黨團認為，中國對台步步進逼，「現在是推動這個法案適合時機嗎？」

國民黨團日前公布的新會期優先法案中包含台灣地區與大陸地區人民關係條例修正草案，國民黨團擬朝「陸配取得身分證年限比照外配，6年改4年」方向推動，引發外界關注。

民進黨團幹事長吳思瑤今天透過影片指出，陸配是目前唯一享有依親權利的族群，陸配申請入籍台灣也不必放棄本國籍，若國民黨要修法放寬入籍年限，應將陸配與與外配條件拉齊一致，把配套談清楚，而不是替陸配開另一扇大門。

吳思瑤指出，目前中國在海空都步步進逼台灣的管轄權，國民黨團為何要在此時推出傷害台灣人民情感、破壞國家安全的法案，「現在是推動這個法案適合時機嗎？」她也說，這樣高度爭議法案引起民意炸鍋，網路社群串連反制，「國民黨聽不見人民的憤怒嗎？」

吳思瑤指出，國民黨團過去曾提出相關修法，當時民進黨團是國會多數黨，因此可以阻擋法案，這次國民黨團將陸配入籍年限縮短列為優先法案，民進黨團感到遺憾，希望社會能擴大串連，阻止國民黨胡作非為。

關於陸配入籍年限議題，民眾黨團今天透過聲明指出，民眾黨主張，台灣是個移民社會，只要「住在台灣、認同台灣」就是台灣人，民眾黨主席柯文哲競選總統時已提出政見，陸配入籍年限應縮短至4年，與其他新移民一致，這原本就是民眾黨政策主張，民眾黨團會提案並儘速修法。

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民眾黨團指出，美國國務院從2016年起的「各國人權報告」提及台灣國籍法相關條文不平等，而2020年總統人權諮詢委員會、行政院人權保障推動小組等報告都提及，陸配來台取得身分年限調整尚待完成立法程序。

民眾黨團說，除了國安考量外，台灣應思考如何建立平等平權社會，減少衝突、歧視與對立，更不應因為入籍法律差別，限制陸籍配偶在台居留6年期間的言論與人身自由。（編輯：郭無患）1130228