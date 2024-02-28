藍擬推縮短陸配入籍年限 醫師發起網路連署反對

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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）立法院國民黨團擬推陸配入籍年限縮短至4年，有醫師在網路發起反對健保資源濫用，籲「暫緩中配入籍年限縮短」提案。醫師公會今天說，若無涉及健保資格可脫勾討論，有待評估實際影響。

國民黨立法院黨團日前公布立法院新會期的優先法案共計32案，其中，擬推動陸配取得身分證年限比照外配，從6年改為4年。消息一出引發外界議論，部分醫界人士為此在網路發起反對健保資源濫用，呼籲「暫緩中配入籍年限縮短」提案，不到24小時已有逾萬人連署。

依現行健保法規定，無論外籍或大陸配偶，在台灣地區連續居留滿6個月起即符合投保資格。醫師公會全聯會理事長周慶明今天告訴中央社記者，主要問題在於縮短年限是否涉及使用健保資格，若沒有，可脫勾討論。

周慶明表示，因陸配年紀多數較輕，對健保影響不大，目前如果沒有健保身分，來台就醫採自費，醫療院所多數都能負擔，不太會排擠到國人權益，細節還是要看提案內容，才能更準確的評估後續影響。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院行政副院長洪子仁也說，對健保資源的影響要看2個層面，包括年齡層分布跟人數；陸配多數年紀較輕，且人數比例也不是那麼多，縮短2年時間應不至於對健保產生損失或危害。

他強調，依親家屬是否能使用健保資源又是另外議題，不適合放在一起討論，但對醫院來說一視同仁，只要有人在台灣生病，該檢查救治就檢查救治，不符合健保身分者就批退，並不影響醫護救人的天職跟準則。（編輯：李亨山）1130228