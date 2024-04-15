綠縣市黨部主委改選登記首日 蘇巧慧余天搶新北

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者15日綜合電）民進黨縣市黨部主委選舉今天起登記，牽動2026選舉與各派系布局。新北的蘇系立委蘇巧慧、正國會前立委余天完成登記，桃園可能出現3姝對決，副總統賴清德本命區台南選情仍不明朗。

民進黨縣市黨部主委選舉自4月15日至4月19日領表登記，5月26日投票，各派系如何合縱連橫受關注。

新北市部分，2強對決態勢成形。余天今天上午9時指派助理搶頭香領表登記參選主委，並訴求2026年要贏回新北市、議會拚過半，獲長期合作的湧言會支持。

蘇巧慧隨後在多名蘇系、新潮流與英系前現任立委與縣議員到場支持下完成登記參選主委，她指出，要當「桶箍」團結大家，讓黨務年輕化。

這場市黨部主委選舉，也被視為2026市長選舉前哨戰。綠營地方人士評估，國民黨在新北市已連續執政近20年，現任新北市長侯友宜在總統選舉重挫後尚無接班人，加上民眾黨參戰，民進黨2026年問鼎新北市長機會極大。

綠營地方人士評估，包括蘇巧慧、正國會內政部長林右昌都被點名是具實力人選，目前尚未列入新內閣的行政院副院長鄭文燦動向也備受矚目。

桃園市方面，有前桃園市政府客家事務局長黃傅淑香、及市議員鄭淑方、黃瓊慧3人表態參選主委。已領表登記的黃傅淑香表示，希望找回桃園執政機會、2026年縣市長選舉能贏得大眾對民進黨支持。

鄭淑方是現任民進黨桃園市黨部主委張丞儀的阿姨，她坦言會參選主委，未來希望多著墨在年輕族群。

已派員領表的黃瓊慧說，要讓地方黨部、議會黨團、中央派任的不分區立委形成鐵三角，目標是2026年取回地方執政機會，她會與相關人員討論後再決定是否登記。

台南市選情撲朔迷離，市黨部指出，今天只有前台南市議員陳金鐘派代表領表，尚無人登記。

不過，被認為有意角逐下屆台南市長的立委陳亭妃指出，想參選2026的人應跳脫「代理人」舊思維，她不會推任何所謂「代理人」選主委，因為要虛心爭取人民支持，而不是由主委帶隊黨內互打。

先前被外界認為可能登記參選民進黨台南市黨部主委的立委郭國文表示，針對主委改選，太早表態或過度競爭都是支持者不願看到的現象，他目前仍在觀察了解中，而黨部主委是黨的代理人，不會是個人的代理人，大家在過程中不必含沙射影、亂貼標籤，甚至指桑罵槐。

新竹縣方面，曾任民進黨中央黨部客家部副主任邱盈滋今天完成登記，她指出，希望帶著中央歷練與經驗成為竹縣黨部首名女主委。

對此，民進黨新竹縣黨部現任主委、竹北市長鄭朝方表示，符合資格都可參加黨內選舉。

基隆方面，基隆市議員、前立委蔡適應服務處主任林明智已領表登記。另地方傳出前基隆市府民政處長、現任內政部專門委員王榆森，以及基隆市議會議長童子瑋祕書的江志強等人也有意問鼎市黨部主委。

王榆森表示，將在適當時機向外界報告決定。江志強指出，距離截止日還有幾天，他會再思考。

宜蘭縣部分，縣議員謝燦輝今天率先到縣黨部登記參選主委，訴求未來當選後整合團結地方綠營勢力。此外，縣議員簡松樹、前民進黨社運部主任邱嘉進、縣黨部評議委員侯協利也都已領表，近日將登記參選。

澎湖方面，前澎湖縣黨部執行長冼義哲日前表態競選縣黨部主委，尋求連任的現任縣黨部主委顏家康今天領表。（編輯：戴光育）1130415