民進黨職改選526登場 派系版圖消長牽動2026布局

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（中央社記者葉素萍台北7日電）攸關民進黨內派系版圖消長與2026地方縣市長選舉布局的地方黨部主委改選，5月26日登場；英系能否守住最多縣市，與總統當選人賴清德交好的新潮流系會不會擴張席次，外界關注。

民進黨黨職改選每2年一次，2022年黨職改選時，積極擴張版圖的英系拿下7席，成為最大贏家；在多縣市面臨挑戰的正國會，最後守住5席。

民進黨5月26日將改選全國縣市黨部主委，下一任主委最重要考驗是2026縣市首長、議員選舉的提名、操盤，攸關各派系版圖布局。

今年的黨職改選，也將是準總統賴清德520上任後第一場黨內戰役；在總統蔡英文卸任後，英系是否能保有最多席次主委；賴清德雖為客觀推動國政而退出新潮流系，但新系與賴清德關係密切，新系動向受關注。

賴清德的政治本命區「台南市」是觀察指標之一，賴系立委林俊憲、正國會立委陳亭妃都是下屆市長熱門人選，市黨部主委選舉被視為黨內初選的前哨戰。台南市黨部主委潘新傳任期已屆滿，地方觀察派系如何布局主委選舉，地方也盛傳賴系立委郭國文可能披掛上陣。

台北市部分，黨內人士說，英系與綠色友誼有長年積怨，目前還不清楚綠色友誼的何志偉是否再戰，不過，此區可能出現「英系內戰」，現任台北市黨部主委張茂楠隸屬英系，但也傳出黨內不滿2022年台北市長、2024年立委選戰接連敗北，盼改由英系議員洪健益出征。

新北市部分，黨內人士說，蘇系立委蘇巧慧是參選下屆新北市長的熱門人選，新北黨部主委改選，蘇系人馬動向受關注，此外，正國會在新北也會推出主委人選，此區就看「英蘇聯盟」與正國會如何競逐。

黨內人士表示，桃園市黨部主委張丞儀傳出無意競選連任，桃園此區布局，前桃園市長鄭文燦的想法是關鍵；台中市主委，目前正國會、新系人選尚未浮現，英系市黨部評議委員召集人許木桂傳出有意願。

至於高雄市，黨內人士說，高雄長期是新系加菊系，對戰湧言會的態勢，現任主委許智善之前是新系與湧言會相爭、協調後妥協的人選，不過，許智善已表態不連任主委，接下來就看是否以協調取代競爭，找出各方都能接受的人選。（編輯：謝佳珍）1130407