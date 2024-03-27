民進黨5/26黨代表選舉 7月全代會改選權力核心

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（中央社記者葉素萍台北27日電）民進黨今年將進行2年1次的黨職改選，中常會今天通過第21屆全國黨員代表選舉時程，於5月26日辦理黨員投票；黨代表選舉出爐後，預計7月間召開全代會，改選權力核心中執委、中常委、中評委等。

民進黨發言人吳崢今天在中常會後記者會表示，中常會通過第21屆全國黨員代表選舉時程，4月1日發布選舉公告；4月15日至19日辦理領表、登記；4月23日前各黨部召開執委會審查各黨部全國黨代表候選人資格；4月24日召開中執會審查原住民族全國黨代表候選人資格；4月25日抽籤；5月26日辦理黨員投票；5月29日召開中執會公告全國黨員代表當選人名單。

另外，吳崢表示，2024第21屆全國黨員代表選舉各縣市暨直屬黨部選出代表應選309席，依規定單一性別在應選名額總數中每滿4人應有1人，故單一性別保障名額為77席。

民進黨黨職改選每2年1次，5月份選出的全國黨員代表，牽動未來黨內最高權力中心中常會派系席次變化，一同改選的各縣市黨部主委選舉結果，也可能影響2026年地方選舉布局。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤在中常會後受訪表示，民進黨這段時間不斷向年輕世代招手，邀請青年加入民進黨，受到很大的好評，也要籲請所有黨公職，這次的黨代表也可以讓年輕世代參與，希望年輕世代的聲音，在黨職選舉裡面被聽見。

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黨主席賴清德在中常會提到，青年節將至，他想藉此機會感謝「國務青」以及廣大社會青年，大家長期的支持以及對民進黨的期望與建言，每個時代的青年都是改革時代的引領者；在選後，民進黨已在北中南各地舉辦青年黨公職檢討會，聽取許多寶貴的意見，將化為後續黨務革新的動力。

賴清德表示，他已責成青年部，將在4月下旬舉辦「投資未來世代青年論壇」，藉由廣納建議、了解青年實際的需求，作為黨務革新與新政府施政的基礎。（編輯：謝佳珍）1130327