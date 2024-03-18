駁蔡柯會是「連柯制賴」 吳崢：賴清德事前知情

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（中央社記者葉素萍台北18日電）總統蔡英文日前與民眾黨主席柯文哲會談，但有人解讀蔡柯會是為「連柯制賴」。民進黨發言人吳崢今天說，黨主席賴清德事前知道這場會面，各個政黨都曾說要政黨和解，台灣不要內耗、要團結，就算沒談實質問題，至少有對話窗口。

總統蔡英文14日與民眾黨主席柯文哲在總統府會談，雙方就「勞保年金改革」、「提升國防預算」、「強化社會安全網」，及「政黨溝通平台」等議題進行意見交流。

吳崢今天接受網路直播節目「新聞！給問嗎？」專訪，被問到「蔡柯會」是否為「連柯制賴」，吳崢先以黨發言人身分回應說，賴清德事前知道這場會面，其實現在很多資訊都會同步，像他自己也會跟總統府有一些資訊交流，或者與行政院有些信息交換。

隨後，吳崢又以個人身分指出，總體來看，這樣的會面「無不妥」，還是正面的，柯文哲曾說政黨要和解，國民黨也說台灣不要內鬥、內耗，各立場的台灣人民都會講應該團結，既然現在蔡總統遞出橄欖枝，柯文哲也願意接，就算沒有談什麼實質的問題，至少大家有對話的窗口。

至於民進黨是否要求民眾黨就「蔡柯會」所談的4大議題進行合作。吳崢表示，目前還沒到那個階段，政黨溝通平台還是要先成立，而且還要看國民黨的態度，就他了解，現在也有在邀國民黨主席朱立倫，看國民黨那邊會不會去。

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吳崢說，對於蔡總統與在野黨主席會晤，不用有太多的政治性揣測，像2018年選舉後，蔡總統也與柯文哲在北門碰面，蔡總統本來就會希望與在野黨對話，不要那麼劍拔弩張，現在也是在做一樣的事情。

不過，綠白在立院正副院長選舉因「電話門」事件不太愉快，現似乎又有對話契機，賴清德是否有機會邀請在野黨領袖對話。吳崢笑說，「叫民眾黨先撤告啦」；至於賴清德就任總統後是否有機會也邀柯文哲吃牛肉麵，吳崢說，「Maybe」。（編輯：楊凱翔）1130318