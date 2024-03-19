挨批背棄太陽花 黃國昌反問兩岸協議監督條例何時過

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（中央社記者陳俊華台北19日電）台灣民眾黨立委黃國昌缺席318運動10週年晚會，挨批背棄太陽花。黃國昌今天說，太陽花學運結束後，最重要的是要通過兩岸協議監督條例，民進黨跳票了8年，他要問到底什麼時候要過。

318太陽花運動滿10週年，由台灣經濟民主連合發起的「太陽花運動10週年晚會」昨晚在立法院旁的濟南路舉行，晚會共發表2份聲明，也邀請當年的運動參與者上台演講。

因黃國昌昨天未出席晚會，而在辦公室開直播，有網友要黃國昌「出來打球」。黃國昌上午受訪時表示，「要打什麼球？」，問民進黨兩岸協議監督條例什麼時候要過嗎，怎麼這些加入民進黨的人反而都忘了，太陽花學運結束後，最重要的是要過兩岸協議監督條例，民進黨跳票了8年，到底什麼時候要過。

民眾黨主席柯文哲昨天也沒出席晚會或在臉書發表相關言論，遭批背離太陽花精神。民眾黨發言人吳怡萱說，這完全是誤解，從去年柯文哲在選總統過程中，不斷提到兩岸協議監督條例到底民進黨跳票8年，什麼時候要來送，柯文哲一貫態度是跟民進黨一起「先立法再審查」，要趕快通過。

吳怡萱表示，但民進黨跳票後，反而把318沒執行完的未竟之功，變成黃國昌、柯文哲要負責，這不是很荒謬的事嗎，民眾黨一直以來的主張都是要民進黨趕快回應當時的主張，不要玩文字遊戲。

吳怡萱指出，昨天看到某立委只說「兩岸條例」，刻意避免告訴選民，到底是兩岸協議監督條例，還是兩岸人民關係條例，就是在玩文字遊戲，現在還想以背棄學運精神抹黑柯文哲跟黃國昌。既然民進黨做不到，就讓民眾黨來做，黃國昌預計本週會提出兩岸協議監督條例草案。

另外，國民黨台北市議員陳重文近日被控圖利警用監視器業者，遭台北地檢署聲押，柯文哲批藍綠聯合污錢，民進黨台北市議會黨團要求柯文哲應就不當言論道歉。

吳怡萱表示，柯文哲在卸任台北市長前一個月，大動作開記者會，是希望能為人民把關納稅錢，在已經簽約25年的合約中做最大限度努力，所以提出復議案，很遺憾在台北市議會被藍綠封殺，才會訴諸民意把過程講清楚。

吳怡萱說，過去柯文哲開記者會時，多少民進黨議員嫌柯文哲在找麻煩、不尊重議會，結果當柯文哲講的是實話，現在反而雙標式地要柯文哲道歉，是不是民進黨刻意帶風向，呼籲民進黨議員應回歸本質，為何蔣市府把預算提高。（編輯：蘇龍麒）1130319