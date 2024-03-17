民進黨團不排除對國會改革提復議 黃國昌嗆權力傲慢

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（中央社記者郭建伸台北17日電）立法院21日排審國會改革法案，民進黨團盼先開公聽會等待民進黨團版本，不排除提復議，讓法案無法排審。民眾黨團總召黃國昌表示，民進黨不要因為抗拒改革就想方設法阻撓修法，看在人民眼中就是權力傲慢。

立法院司法及法制委員會21日排審攸關國會改革相關修正草案，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，希望先召開公聽會，等待民進黨團版本併案審查，若國民黨團執意而為，他會把所有國會改革法案復議，這樣也無法排審，「有需要動干戈嗎？」

黃國昌今天透過聲明表示，2016年總統大選時，民進黨總統候選人蔡英文、國民黨總統候選人朱立倫都提出國會改革政見，因此第9屆立法院不分黨派基於政黨領袖競選期間的政見精神，提出國會改革相關修法草案，總計86案，期間歷經7次的委員會審查。

黃國昌指出，但最後僅通過立法院組織法的議長中立化修法，其他強化國會監督能量的法案，包括蔡總統選前提出的「建立國會聽證調查」，民進黨全部擺爛，卡在立法院司法及法制委員會，一直刻意拖延不處理。

黃國昌指出，在柯建銘眼中，除了三讀通過的議長中立化，其餘竟被形容為「丟到垃圾桶」，真是令人大開眼見，不知道提出政見的蔡英文總統如何看待柯建銘此番言論。

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黃國昌指出，當初承諾國會改革的是民進黨主席暨總統候選人蔡英文，結果完全執政8年，除了議案協商網路直播、國會頻道直播以外，其餘所有涉及修法政見全都跳票，如今柯建銘竟還說如果不先召開公聽會，就要把其他政黨的提案提復議阻擋審查，大剌剌反對改革，完全不顧正是民進黨怠惰不作為，才導致國會改革延宕。

黃國昌指出，他要跟民進黨主席賴清德請教，「這就是您所率領的民進黨要對台灣社會展現的態度嗎？」他也呼籲，民進黨不要因為想抗拒改革、想繼續將立法院當成自家立法局，就想方設法阻撓修法，看在人民眼中，完全就是權力的傲慢。（編輯：翟思嘉）1130317