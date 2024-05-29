黃國昌質疑綠藉手機訊號監控人民 向鄭銘謙告發

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北29日電）國民黨立委質疑民進黨監控人民，民眾黨立法院黨團總召黃國昌認為有違反通保法的犯罪嫌疑，今天在司法及法制委員會質詢法務部長鄭銘謙時公開告發，並希望檢察官依法調查。

立法院國民黨團昨天舉行「民進黨還在監控人民」記者會，國民黨立委陳玉珍指出，民進黨政策會執行長王義川在政論節目上說可以用手機訊號定位分析立院外的群眾年齡，與之前太陽花群眾有沒有重複。她要求若民進黨政府真的用電信偵查，檢調必須介入調查。

黃國昌今天指出，依現行通保法法規，取得特定人手機定位資訊，必須要由法官核發調取票，才能向電信業者取得相關資訊，若沒有法官核發調取票，電信業者違法提供基地台資訊，違反通保法第24條規定。

他表示，民進黨高層竟可以取得大規模手機定位資訊加以分析，且這不是單一事件、單一場所、去識別化以後的分析資料，而是涉及到不同時間、地點，交叉分析使用者的個人資訊，他質疑這是否為現行法保障的個人資訊。

黃國昌指出，這種資訊從何而來，除了電信業者可以取得以外，還有檢察官偵辦犯罪及國安監察可以合法取得，當有人公開宣稱有這些資訊，可以進行交互比對，還知道民眾的年齡，會牽涉到如何取得的問題，檢察官應該介入調查。

對此，鄭銘謙表示，如果有涉及刑事訴訟法第228條的情況，檢察官就會介入偵辦。

黃國昌說，他不是會私下施壓、關說司法的人，他要公開檢舉、告發，請檢察官發揮法律人的良知，一定要徹底調查。

他指出，「這太離譜了，這是國家監控嗎？」這是不肖電信業者提供的資訊，或是有人實施國安監察時不法外洩相關資訊，給法律上沒有權利知道的人使用，顯然有犯罪嫌疑。（編輯：戴光育）1130529