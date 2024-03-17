蔡柯會觸及NCC中天案 柯文哲籲不能讓司法信用破產

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（中央社記者郭建伸台北17日電）外界關注蔡柯會是否觸及NCC人事與中天電視台一案，民眾黨主席柯文哲今天被問及此事時表示，蔡總統說她沒有干預，他則向蔡總統說，司法判決這麼多次，還是要處理，「不可能讓司法（信用）破產掉」。

媒體日前報導，蔡總統與柯文哲14日會面時，曾短暫觸及國家通訊傳播委員會（NCC）人事。柯文哲昨天致黨員信也特別提到中天案，他表示，當被關台的媒體循司法途徑救濟，而法院多案判決NCC敗訴，但NCC依然我行我素，堅稱自己「還沒有輸」，當然激起人民的反感。

柯文哲今天下午前往苗栗山邊媽祖宮及白沙屯拱天宮參拜，並在山邊媽祖宮接受媒體聯訪。

媒體詢問，是否來白沙屯已變成政治人物的主流。柯文哲表示，「不會啦」，認為大甲媽祖一樣很多人，台灣的媽祖遶境都很多人參與，但他今年有其他事情要處理，因此沒參與白沙屯行腳。

媒體詢問為何昨天會發信給黨員，柯文哲表示，這是黨內民主，他也常發信給黨員，以後會變成常規。

媒體也詢問，是否曾與蔡總統談過NCC人事及中天電視台一案。柯文哲表示，蔡總統說她沒有干預，他則向蔡總統說，他對行政權怎麼做沒意見，但司法判決這麼多次，還是要處理，「不可能讓司法（信用）破產掉」。

衛生福利部接獲台北市通報2起疑似重大兒虐事件，1死1重傷，皆疑似染諾羅病毒，引發外界關注死因。柯文哲表示，這得要看病例，若仍無法判定就要解剖，他沒看到病例不敢貿然判定。

此外，對於蔡柯會談，民眾黨團總召黃國昌日前批評，蔡總統要柯文哲幫8年跳票政策背鍋，引發外界質疑黃國昌與柯文哲不同調。民進黨團總召柯建銘今天上午受訪時說，柯文哲自己要想一想，黃國昌借殼上市，請神容易送神難。

柯文哲今天被問及此事時笑說，黨內什麼聲音都有，不可能要求完全一致，但打趣說，「黃國昌就是專門用來對付柯建銘。」（編輯：翟思嘉）1130317