若國會改革法案未開公聽會排審 柯建銘：將提復議

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（中央社記者郭建伸台北17日電）立法院21日排審國會改革相關法案，民進黨團總召柯建銘今天表示，希望先召開公聽會，等待民進黨團版本併案審查，若國民黨團執意而為，他會把所有國會改革法案復議，這樣也無法排審，「有需要動干戈嗎？」

柯建銘強調，民進黨團的國會改革法案不少，但絕對不會寫出違憲版本，出爐後會再跟外界報告。

立法院司法及法制委員會本週四排審攸關國會改革相關修正草案，但國民黨立委及民眾黨團提出的版本涉及擴大立法院調查權、總統國情報告採即問即答，遭質疑是國會擴權。

柯建銘今天上午接受媒體訪問，談及司法及法制委員會21日排審國會改革法案時表示，在野黨提出的版本許多都違法違憲，他昨天有跟國民黨團總召傅崐萁聯繫，請國民黨團好好思考，國會改革是本會期重中之重，應先召開公聽會形成意見再審法案比較恰當。

談及在野黨提出總統國情報告採即問即答，柯建銘表示，憲法明定行政院為最高行政機關並對立法院負責，因此備詢的是行政院長不是總統，總統沒有向立法院負責這回事，總統國情報告採即問即答方式當然違憲。

柯建銘指出，有關總統國情報告條文，不論是憲法增修條文或立法院職權行使法，都是採用「得」字，待立委詢問完畢後，總統得綜合回答，沒有即問即答方式，若要修改則涉及修憲。

柯建銘強調，由於民進黨團國會改革專案小組今天開會，他才會跟傅崐萁商量先開公聽會，等待民進黨團版本併案審查，若國民黨團執意而為，他會把所有國會改革法案復議，這樣也無法排審，「有需要動干戈嗎？」

此外，對於民進黨團擬先召開公聽會，民眾黨團總召黃國昌昨天受訪表示，國會改革法案的公聽會2016年早就開過，若民進黨團想開公聽會，就請民進黨的召委去排議程，不要搞這種技術性拖延，希望21日如期排審。

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對此，柯建銘反嗆，2016年開過公聽會審查國會改革法案，當時唯一通過的是立法院組織法，明定國會議長應維持議事中立，但今夕何夕，那時朝野認為不適合的版本丟到垃圾桶後，如今再撿回來拾人牙慧，他真的不懂黃國昌在講什麼。

柯建銘說，很多法案排審前都會開公聽會，目的是讓審查時比較能凝聚共識，過去在野黨也常主張要開公聽會，而國會改革法案如此重大，開公聽會卻變成阻礙議事，這種說法他聽不下。（編輯：林淑媛）1130317