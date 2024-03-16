太陽花從政 張之豪：政壇現實想成A咖還是要靠本事

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（中央社記者黃雅詩台北16日電）10年前投身「太陽花運動」的青年，後續不少人從政，民進黨基隆市議員張之豪是其一。他用娛樂圈比喻，「太陽花不是幫你發個人專輯，只是讓你上當紅綜藝節目，站在旁邊陪笑」。如何變成「A咖」，要靠自己的能力本事；政壇很現實，很多太陽花運動出身的參選人也被淘汰。

1981年次的張之豪，在參加太陽花運動前已有多次社運經驗，包括2008年野草莓運動、2012年反媒體壟斷運動。

他認為，2014年太陽花運動能一舉成功，除了強大民意基礎，更碰上對的政治時機，加上「馬王政爭」後國民黨派系衝突，「就像九大行星連成一線，這種契機是可遇不可求的」。

張之豪回憶，2014年時，美、日與世界多國都還陶醉在中國崛起的美好想像裡，太陽花運動的重要影響，是把中國對台灣政治社會、經濟就業的負面衝擊，領先全球揭露出來，「中國威脅的陰暗面，當時仍未受到各國注意」。

張之豪認為，太陽花運動的導火線是反對兩岸服務貿易協議，但根源可追溯到更遠的時代背景。早從1980到1990年代，兩岸經貿就一直加溫，到2014年太陽花運動前夕，台灣對中國經貿的依賴幾乎已屆沸騰狀態，「太陽花運動是在水滾之前，毅然決然把火關掉」。

張之豪表示，質疑中國的聲浪一舉爆發出來，在太陽花運動10年後，台灣社會展現無比韌性，不僅承擔了不靠攏中國的代價，更達成過去無法想像的經濟成果，台灣股市不靠中國就漲到2萬點，「若10年前的國民黨預見這一天，或許也不需要太陽花運動，當時執政黨就會走現在這條路」。

張之豪表示，太陽花另一大象徵意義，代表台灣社會運動有足以撼動傳統兩大政黨政治的力量，後續影響是成就了民眾黨和時代力量的崛起，民眾黨主席柯文哲、民眾黨立院黨團總召黃國昌都是受惠者。

不過，談到打著「太陽花」進軍政壇的效用，張之豪稱，延續政治權力要回歸選舉，就必須有長期的經營和努力，「否則參加過太陽花運動的經歷，也只是選舉公報上多印一行字」。

張之豪說，在太陽花運動之後幾年，激勵不少年輕人投身政治，甚至被封為所謂「林飛帆們」，在媒體、社群上有很多造神說法，但政壇很現實，很多太陽花運動出身的參選人也被淘汰。

張之豪以影藝圈妙喻，「太陽花不是幫你發個人專輯，只是讓你上當紅綜藝節目，站在旁邊陪笑」，怎樣變成「A咖」（要角），要靠自己的能力本事，不是所有參與改變台灣社會的人，最後都會變成聖人，「但這就是社會運動美妙之處，任何販夫走卒在關鍵時刻，都能一起做了件對台灣有意義的事」。（編輯：謝佳珍）1130316