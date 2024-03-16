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太陽花學運10週年活動 立法院旁濟南路18日交管

2024/3/16 11:29
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（中央社記者劉建邦台北16日電）今年是318太陽花運動10週年，台北市警察局表示，核准民間團體18日在立法院旁舉辦「318十週年」集會，當天台北市濟南路1段從上午10時開始進行交通管制。

台北市警察局中正一分局今天發布資料指出，濟南路1段在18日上午8時至當天晚上10時將舉辦經申准的「318十週年」集會，相關活動預計當天晚上6時30分開始、晚上9時30分結束。

警方表示，針對此次集會規劃交通管制，濟南路1段－中山南路（不含）至林森南路（不含）往西方向全線車道及往東方向內側1線道，從18日上午10時實施交通管制，禁止車輛通行，並視交通狀況提早或延後管制措施。

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中正一警分局指出，為維護活動交通秩序與安全，將視現場集會、交通狀況及人數，擴大交管範圍；駕駛人行經管制路段時，應配合減速慢行，遵守員警指揮疏導，確保行車安全與順暢。

警方表示，此次集會活動交管措施將提供警廣等電台插播路況報導，呼籲駕駛人提前改道行駛，避開管制路段，勿任意違停，以免增加管制區附近的車流延滯，一起維護交通順暢與安全。（編輯：戴光育）1130316

#台北市警察局中正一分局
#立法院
#太陽花
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