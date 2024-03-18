太陽花10週年 林飛帆：台灣命運自己決定

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（中央社記者游凱翔、吳書緯台北18日電）「太陽花運動10週年晚會」今天舉行，太陽花學運領袖林飛帆說，現在的台灣是世界的台灣，透過學運告訴大家「台灣的命運，我們自己決定」，勿讓中國定義台灣未來，而是由台灣民眾定義。

由「台灣經濟民主連合」發起，超過30個公民團體合辦的「太陽花運動10週年晚會」，今晚在立法院旁的濟南路舉行。

太陽花學運領袖、民主進步黨前副秘書長林飛帆指出，感謝大家今晚齊聚一堂，大家心中應該感到複雜、但也很欣慰，因為10年後還有人關心這件事，盼大家給自己掌聲。

林飛帆說，他不知道要用什麼心情在台上講話，他知道很多人期待這10年間可以做更多事情，但10年來他們在不同的位置上，都有讓大家失望之處，因此他要跟大家說聲「對不起」。

回顧這場學運，林飛帆說，因為擋下服貿，讓馬政府無法簽訂貨貿協議、無法簽訂軍事互信機制，不能與對岸政治談判，「這些就是我們的成就，是我們創造的成果」。

林飛帆認為，雖然很多人對這場學運有不同感受，但持平而論，現在的台灣是世界的台灣，台灣透過太陽花學運告訴大家「台灣的命運，我們自己決定」，因此他要拜託大家，下一個10年仍要繼續向前走，不要讓中國定義台灣的未來，而是由台灣民眾定義自己的未來。

太陽花學運參與者魏揚也說，「人家問我318這10年達成什麼？很多東西我們都不盡滿意」，但是確實擋下服貿協議，擋住台灣經濟被鎖入中國的轉捩點，現在台灣經濟有更多元的盟友，經濟不會像以前一樣，被中國捏住命脈，這是318太陽花運動最直接的影響。

法律白話文運動站長楊貴智反問台下民眾，「你覺得318留給台灣社會最重要的是什麼」，他認為，318學運讓大家意識到中國的危險，並翻轉公民社會，讓所有民眾意識到要認真關心社會議題、去了解身邊所發生的事情。

台灣學生聯合會理事長翁歆媃提到，太陽花運動並不完美，因為沒有達成「召開公民憲政會議」訴求，因此，面對大選後的新政治情勢，應延續當年的倡議，並宣布啟動「政黨公民政綱對話」，要求國會三黨與新政府應與公民團體進行政綱對話，以彌補制度缺憾。（編輯：謝佳珍）1130318