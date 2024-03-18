太陽花10週年 民進黨：台灣在正確道路持續走向世界

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（中央社記者葉素萍台北18日電）318學運邁入10週年，民進黨今說，台灣人民不希望將經濟、政治暴露給中國而承擔巨大風險，選擇走向深化民主、鞏固經濟自主、與世界做朋友的路線；台灣在正確的道路上，持續走向世界，成為世界的台灣。

民進黨今天透過官方臉書發文指出，2014年馬英九政府與國民黨意圖強推黑箱服貿，引發318學運數十萬人走上街頭，成功擋下服貿，而在今天邁入了10週年。

民進黨說，年輕學子發起的這場運動，對台灣政治發展有著重要深遠影響，更喚起年輕世代對民主自由的重視。

民進黨表示，台灣人民共同選擇了截然不同的國家路線，不希望將經濟、政治暴露給中國而承擔巨大風險，選擇走向深化民主、鞏固經濟自主、與世界做朋友的路線。318運動後的10年，台灣在正確的道路上，持續走向世界，成為世界的台灣。

民進黨說，過去10年，台灣的GDP成長了將近1.5倍，達到了23.5兆，股市的加權指數也不斷上漲，甚至在今年3月時，台股開盤飆破2萬點大關。蔡英文政府執政經濟穩定成長，將馬政府口中股市2萬點的玩笑話化為行動且達成目標。

民進黨表示，保持財政穩定，不僅對未來經濟發展及社會安定具有重大意義，更是對人民福利的長遠發展具有不少影響，歲入歲出賸餘由2017年開始由負轉正，連續6年財政有賸餘，連續5年破千億，去年甚至賸餘將近5000億，相較於連年赤字的馬政府，蔡總統上任以來每年都賸餘千億，還得到經濟學人認證。

民進黨說，世界各國目前的政經趨勢，是與中國「脫鉤」、「去風險」，台灣在這10年間也漸漸轉移出口市場，台灣在經濟表現和政治自由度的亮眼成績，證明這是正確的路線，拒絕服貿不只是拒絕一個選向，而是選擇台灣生活的主體性。

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民進黨表示，在中國對台脅迫，影響全球貿易和地緣政治的情勢下，除了維繫台海穩定外，也需要保持台灣的經濟強度，包括與國際貿易體系高度整合，透過貿易協定與理念相近國家深化關係，可降低台灣對中國市場的依賴，抵抗北京的經貿脅迫，保障經濟安全，如美國簽訂「台美21世紀貿易倡議」及和英國簽訂了「提升貿易夥伴關係協議」，都證明台灣經貿制度符合國際高標準的重要里程碑。

民進黨說，台灣與政治理念相近的「民主國家」深化合作，成為彼此間的後盾。在在印證了民主共榮的理念，讓台灣在世界上架，成為世界的台灣。（編輯：林興盟）1130318