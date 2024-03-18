賴清德：繼續做年輕人後盾 鼓勵出國看世界

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（中央社記者葉素萍台北18日電）副總統暨總統當選人賴清德今天說，520上任之後，他會秉持總統蔡英文過去的基礎，繼續做年輕人的後盾；他說，競選時曾提出百億青年海外基金，就是要讓年輕人能夠走出國門，到外面世界看一看。

賴副總統今天在總統府接見第30屆全國大專院校傑出服務性社團暨社團領袖傑青獎得獎代表、指導老師及國際傑人會中華民國總會重要幹部，他肯定得獎者在學校就讀，能撥出時間到地方、到社區、到需要幫助的民眾身邊，給予最直接、最密切的關懷與幫助，令人敬佩。

賴副總統表示，520上任之後，他會秉持蔡總統過去的基礎，繼續做年輕人的後盾。

他說，一定要維持台灣的民主制度，因為「民主、民主、人民作主」，每個人在民主社會，才有可能成為國家的主人，有民主才有自由，有自由才有人權，有人權才有可能各項價值受到保障；保障各項價值時，弱勢者才有機會得到照顧，不會被犧牲，不會被冷落，也不會被疏忽；所以，民主制度對台灣長期發展來講，非常重要。

賴副總統表示，他競選時曾提出百億青年海外基金，就是要讓年輕人能夠走出國門，到外面世界看一看，不管是去拿學位、或是短期進修、或是有什麼樣計畫要實現，都可以透過百億元海外青年基金，這是獎學金的性質。

他說，到外面看一看，看別人進步到什麼程度，或者看到別的地方目前的情況，才知道台灣過去是怎麼樣辛苦走過了這些情境，才會對國家更珍惜，也會對國家未來更有方向感，可以投入更大力量，讓國家持續進步。

賴副總統認為，對弱勢者的關懷照顧，非常重要；他以日前出席唐氏症基金會所辦的活動為例表示，大家有錢出錢、有力出力，關心照顧唐氏症小孩，讓孩子們不管是透過藝術文化、或透過技能訓練，得到成就感，可以在這塊土地過快樂生活。

賴副總統強調，一個國家偉大與否，不是建立在國土大小、人口多寡、武力有多強大，而是文明的程度；這就包括民主、自由、人權的社會制度，也包括每個人都可以在這塊土地上，按照自己的理想生活。

他說，不管中央或地方政府，跟民間力量社團攜手，讓弱勢民眾也可以在這塊土地上、在這個國度快樂生活，這樣的國家才是偉大的國家；今天與會的學生們還在就學，大家所得的獎項背後意義也是幫助這個國家建立一個更好的文明，讓弱勢民眾、需要幫助的人都能得到幫助。（編輯：郭無患）1130318