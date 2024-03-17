備戰2026喚回青年支持 民進黨品牌再造升級黨機器

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（中央社記者葉素萍台北17日電）民進黨備戰2026，要喚回青年支持。黨務革新以「品牌再造」、「黨機器再升級」兩大軸線展開，啟動「Green Up！湠青」計畫；官方社群平台將推「老闆要我開直播」網路直播節目；「簽名會」搭配新版黨證，盼再掀入黨熱潮。

民進黨主席賴清德選後宣誓3大黨務革新核心任務，黨務人士表示，日前中央黨部年度預算通過，從青年活動比重提高可以看出，民進黨從大選結果體認青年支持的流動，未來黨務革新，特別看重年輕族群。

民進黨中央黨部文宣群的3大部門，新媒中心、新聞輿情部、青年部，在這次黨務革新扮演吃重角色。

黨務人士表示，這次文宣系統的黨務革新以「品牌再造」、「黨機器再升級」這兩大軸線展開，訴求「Green Up！湠青」計畫為名，要讓所有挺台灣的綠色力量再升級，並期許以「蕃薯精神」吸引年輕世代加入、向下扎根、向外闊葉。

黨務人士笑說，這次文宣群3個部門的主管堪稱「內外兼具」，不僅具專業與實戰經驗，更都有「高顏值」。其中，新媒體中心主任詹賀舜，兼具文宣與社群數據分析長才，去年帶領由「媒創中心」與「社群中心」合併後的「新媒體中心」，這次大選在社群議題攻防多有斬獲，並成功舉辦「社群之夜」讓蔡賴蕭3大咖合體，拉起一波高潮。

他說，新媒體中心將扛起政黨品牌再造與社群平台優化與升級的重責。在黨官方社群平台優化上，首要推出「老闆要我開直播」網路直播節目，將由黨發言人擔綱主持，並邀請黨內外具聲量的政治人物與專業人士暢聊時事，未來更將規劃主題式YT節目，透過街訪、深入地方的方式，貼近並即時回應。

此外，因應大選後的入黨潮，新媒體中心也正在規劃「實體入黨活動」，將結合具社群聲量的黨公職與黨務主管以「簽名會」的方式，搭配規劃設計中的新版黨證，期待掀起另一波入黨熱潮。

黨務人士說，新任新聞輿情部主任吳崢，選後由賴清德欽點攬才，剛上任就戰鬥力破表，與在野黨議題攻防，有為有守，期待與黨內另一名戰將政策會執行長王義川組成雙箭頭，在未來執政團隊與黨務的政策論述、議題攻防上能多有斬獲。

黨務人士表示，青年部主任阮俊達是具有論述能力，又有青年組織熱情的黨內青壯世代人才，去年升任青年部主任後，帶領青年部「國務青」征戰全國各選區輔選，後期更結合「護國海鯤號」行動完成近百場地方宣講活動，讓外界重新「國務青」這支民進黨青年輔選隊伍，不只是唱跳團體、更具議題論說與青年組織能力。

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未來，除了持續「國務青」青年人才培育計畫，在520新執政團隊上任前將舉辦黨內青年幹部座談與全國青年論壇，藉由與黨內外青年意見領袖的對話，讓民進黨未來的論述能與青年族群更聚焦、更對頻。

黨務人士說，近期公布的「台灣美德青年培育計畫」是依循賴清德捐出選舉補助款的指示，將部分款項作為培育黨內人才進修與深造的資金來源，希望育才獎助吸引更多認同民進黨理念與價值的青年加入民進黨，更成為民進黨未來在各項工作的人才。（編輯：蘇志宗）1130317